Pavimentan la séptima avenida de Comayagüela con millonaria inversión

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició la pavimentación de la séptima avenida de Comayagüela, con una inversión superior a tres millones de lempiras, en un proyecto que busca mejorar la circulación vehicular y peatonal, así como reordenar el comercio informal en una de las zonas con mayor actividad económica de la capital.

La intervención forma parte de un plan municipal orientado a rescatar espacios que durante años han permanecido en el abandono, especialmente en sectores históricos de Comayagüela que concentran alta actividad económica.

El alcalde Juan Diego Zelaya supervisó el inicio de los trabajos y aseguró que esta obra responde a las constantes denuncias ciudadanas sobre el deterioro de la vía y el desorden en el sector.

“Sabemos que muchas veces se dice que Comayagüela queda en el olvido, pero hoy estamos aquí para demostrar lo contrario, iniciando la reparación total de esta avenida tan importante”, expresó Zelaya durante el recorrido.

El proyecto contempla la pavimentación completa de la calle, lo que permitirá mejorar significativamente la circulación vehicular y peatonal en una de las zonas más concurridas de la ciudad gemela con Tegucigalpa.

Además de la rehabilitación vial, la comuna ejecutará un proceso de reordenamiento de vendedores ambulantes, con el fin de liberar espacios públicos y facilitar el tránsito, una medida que se desarrollará en coordinación con los comerciantes.