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Pavimentan la séptima avenida de Comayagüela con millonaria inversión

La AMDC inició la pavimentación total de la séptima avenida de Comayagüela con una inversión superior a tres millones de lempiras para mejorar el tránsito

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 14:39
Pavimentan la séptima avenida de Comayagüela con millonaria inversión

Autoridades capitalinas comenzaron los trabajos de rehabilitación entre la primera y séptioma avenida, incluyendo mejoras viales y organización de vendedores en el sector mercados

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició la pavimentación de la séptima avenida de Comayagüela, con una inversión superior a tres millones de lempiras, en un proyecto que busca mejorar la circulación vehicular y peatonal, así como reordenar el comercio informal en una de las zonas con mayor actividad económica de la capital.

La intervención forma parte de un plan municipal orientado a rescatar espacios que durante años han permanecido en el abandono, especialmente en sectores históricos de Comayagüela que concentran alta actividad económica.

El alcalde Juan Diego Zelaya supervisó el inicio de los trabajos y aseguró que esta obra responde a las constantes denuncias ciudadanas sobre el deterioro de la vía y el desorden en el sector.

“Sabemos que muchas veces se dice que Comayagüela queda en el olvido, pero hoy estamos aquí para demostrar lo contrario, iniciando la reparación total de esta avenida tan importante”, expresó Zelaya durante el recorrido.

El proyecto contempla la pavimentación completa de la calle, lo que permitirá mejorar significativamente la circulación vehicular y peatonal en una de las zonas más concurridas de la ciudad gemela con Tegucigalpa.

Además de la rehabilitación vial, la comuna ejecutará un proceso de reordenamiento de vendedores ambulantes, con el fin de liberar espacios públicos y facilitar el tránsito, una medida que se desarrollará en coordinación con los comerciantes.

Juan Diego Zelaya anuncia pavimentación de la séptima avenida de Comayagüela

Zelaya detalló que este nueva obra se suma a otros cinco que ya operan en la capital, ampliando el alcance de las obras municipales tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela.

“Permaneceremos en Comayagüela el tiempo necesario, iniciando con la séptima avenida y luego avanzando hacia la sexta y otras calles que también requieren intervención”, puntualizó el edil capitalino.

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Por su parte, Luis Alonso Aguilera, tesorero del Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (Sivelih), valoró positivamente el proyecto, al considerar que durante años diferentes administraciones prometieron mejoras que nunca se concretaron.

Por su parte, el gerente de Orden Público, Bayron Sánchez, informó que actualmente se realizan estudios para ejecutar el ordenamiento de los vendedores en la zona, buscando un equilibrio entre el derecho al trabajo y la recuperación del espacio público.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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