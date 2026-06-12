En un 40% avanza la ampliación de la carretera en la salida a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.– Un avance del 40% presenta la extensión de la carretera a Olancho, aseguró la ingeniera de Conservación Vial, María Eugenia Núñez. Según un informe que la Secretaría de Infraestructura y Transporte, (SIT), este proyecto finalizó la primera etapa, que contempla el acceso a la zona dos de la aldea el Guanábano. Este informe agrega que lo que se está trabajando es la segunda etapa que radica principalmente del Guanábano hacia el Mall Premier, a 100 metros antes de la colonia Campo Cielo.

Explica que están realizando bacheos asfálticos y obras complementarias en los 7 km de Tegucigalpa hacia El Guanábano y la pavimentación de cuatro carriles desde el acceso a Campo Cielo hasta la zona dos de la Cerro Grande. Además, la pavimentación desde la zona de la Rotonda hacia El Lolo con concreto hidráulico. Asimismo, el mantenimiento en la zona de la Calzada, en la Gasolinera Texaco, en la primera etapa.

El informe indica que esta carretera es una zona de inestabilidad que requiere un tratamiento formal, por lo que se debe realizar un estudio y diseño especializado que no están previstos en el contrato. De acuerdo con el informe, esta carretera cuenta con siete kilómetros en total, en la cual se está dando mantenimiento que beneficiara 80,000 mil personas aproximadamente.

Según este informe, hasta el momento se han intervenido 2.057 Km, que equivale a 29.38% de avance físico, con un avance financiero de L28,473,763.76, que es el 27.89%.

El mismo señala que se ha tenido atrasos en la liberación del derecho de vía en la zona de la rotonda, llegando a acuerdos con dos de tres familias afectadas. Adiciona que el contratista trabaja en la zona ya liberada para la construcción de la rotonda donde se realizan gestiones con una de las familias pendientes de resolver. Entre los trabajos que realizan están colocación de concreto hidráulico MR: 653 PSI, de la estación que da acceso al Guanábano, en el carril Izquierdo y 300 mililitros en los dos carriles. También trabajos en la rigidización de base reciclada con cemento de la Campo Cielo a la Zona dos de la Cerro Grande donde en los cuatro carriles se tiene instalada la tubería de agua potable y está colocada la señalización horizontal y vertical parcialmente de la estación del Guanábano. Además, en la Rotonda se realizan trabajos de terracería, se tiene instalado drenaje de 36” y 48” pulgadas, en una longitud de 28 milímetros de cada tubería, obras complotarías como ser cunetas rectangulares en las estaciones y enchape de cunetas. La empresa encargada de esta ampliación son WILLIAM Y MOLINA, que lo supervisa Consultores Asociados de Honduras S. de RL de CV (CONASH). Por otra parte, este documento estima que la pavimentación de la estación estará finalizada en el mes de julio del año en curso. Para finalizar el documento describe que la tercera etapa del proyecto va desde la Rotonda del Mall Premier a acceso a la colonia Campo Cielo donde ya hay fondos para su licitación y ejecución.

Inicios de este proyecto desde el 2022