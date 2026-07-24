Inician trabajos en la rotonda para culminar la segunda etapa de la carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras. – Los trabajos de construcción de una rotonda en el desvío a la aldea El Lolo comenzarón desde el pasado miércoles y asegura la finalización en octubre de la segunda etapa de la ampliación de la carretera que va de la capital a Olancho. El ingeniero encargado de la empresa Consultores Asociados de Honduras (CONASH), Eduardo Hernández informó que la rotonda se edificará en el Kilómetro 4+400 y permitirá transitar desde Tegucigalpa hacia Olancho, y de El Lolo a la capital y viceversa. “También se está terminando lo que son 500 metros de pavimento que es de la estación 0 más 800 a la estación 1 +400, donde se está construyendo cuatro carriles y se va a construir una bahía para autobuses, unos carriles de desaceleración para la zona 2 y la zona 1 de Cerro Grande”, explicó el ingeniero.

El experto indicó que la etapa dos lleva muchas obras complementarias como cunetas, bordillos, aceras, instalaciones de alcantarillas y estará lista en octubre aproximadamente. Por su parte confirmó que la tercera etapa que es desde el mall Premiere hasta donde tienen concreto fundido (estación 0 + 800), estaría para construirse en un futuro ya que el gobierno la tiene en proceso de licitación. “En esa tercera etapa hay una falla y el gobierno tiene que estar haciendo estudios más especializados para ver cómo se va a confrontar”, detalló Hernández. Además, el titular de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), Anibal Ehler aseguró “ya tenemos el 90%, estamos terminado el proyecto que empieza en el mall Premier y termina en el Guanábano, es el kilómetro 7.5”.

Pese a que la SIT asegura el porcentaje de avance, algunos vecinos de este sector piden que se agilicen los trabajos ya que están lentos para poder transitar sin complicaciones.

Un proyecto ejecutado por etapas

La ejecución de esta obra es por etapas, donde la primera etapa finalizada es la estación 1+400-7+000 que comprende de el acceso a la zona dos de la aldea El Guanábano que tiene pavimento de concreto hidráulico. La segunda etapa comprende de la estación 0+000 a 0+800 que es desde el mall Premier a la colonia Campo Cielo donde los trabajos en este sector ya están culminados.

Y la tercera etapa es la que va del mall Premiere hasta la Campo Cielo, esta zona tiene concreto asfaltico y está en gestión.

Inicios de la obra