¿Tu gato tiene más de cinco años? Conoce cómo inscribirlo en la brigada gratuita

Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios de gatos mayores de cinco años podrán inscribir a sus mascotas en una brigada veterinaria gratuita que se realizará del 18 al 20 de agosto en la Veterinaria Municipal de Tegucigalpa. La jornada contará con 30 cupos y estará enfocada en la detección temprana de posibles enfermedades renales en felinos adultos, una de las principales condiciones que pueden aparecer con el envejecimiento. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 13 de agosto o hasta completar los cupos, por lo que los propietarios interesados deberán realizar el proceso antes de que finalice el período establecido.

La atención se brindará de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y está dirigida especialmente a familias de escasos recursos que tienen dificultades para pagar una consulta veterinaria privada. Durante la brigada, los gatos pasarán por una consulta veterinaria, ultrasonido y prueba de SDMA, procedimientos que permitirán revisar su estado de salud y detectar posibles alteraciones en los riñones. Reynieri Aguilar, coordinador de la Veterinaria Municipal, explicó que los gatos mayores de cinco años requieren especial atención porque algunas enfermedades pueden avanzar sin mostrar señales evidentes. "Un gato puede parecer completamente sano y aun así estar desarrollando una enfermedad. Por eso, especialmente después de los cinco años, recomendamos realizar controles veterinarios periódicos", señaló Aguilar.

¿Qué síntomas deben vigilar los dueños?

Entre las señales que pueden indicar un problema de salud están el aumento en el consumo de agua, orinar con mayor frecuencia, pérdida de peso, disminución del apetito y vómitos. También pueden presentarse cambios en el comportamiento. Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es llevar al animal a una consulta veterinaria para determinar qué está ocurriendo. La detección temprana es especialmente importante porque los gatos suelen ocultar los síntomas de algunas enfermedades, por lo que una condición puede encontrarse avanzada cuando los cambios comienzan a ser evidentes.