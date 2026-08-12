Congreso cambiará sistema de votación y promete mayor transparencia

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional ya incorporó en su presupuesto los recursos para adquirir un nuevo sistema de votación electrónica, informó este miércoles ante el pleno el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien anunció que el proceso de compra contará con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para garantizar transparencia.

Zambrano aseguró que la junta directiva y los diputados tienen interés en modernizar el proceso legislativo mediante nuevas herramientas tecnológicas que permitan hacer más eficientes y transparentes las sesiones del CN.

“Yo soy el más interesado, se los digo, compañeros diputados, en tener un nuevo sistema de votación. Todos los compañeros queremos votar electrónicamente, queremos tener un sistema eficiente, un sistema transparente y un sistema de actualidad”, manifestó.

Explicó que la adquisición ya fue autorizada dentro del presupuesto institucional, pero advirtió que el proceso no será inmediato debido a los procedimientos administrativos que deben cumplirse.

“El Congreso autorizó ya en el presupuesto lo que va a ser la adquisición. No es tan rápido; estamos colaborando a través del PNUD para la compra y la adquisición, con el fin de transparentar ese proceso”, indicó.

Señaló que la modernización no se limitará al sistema de votación electrónica. El proyecto también contempla actualizar parte del equipo tecnológico utilizado durante las sesiones, incluido el sistema de audio y las computadoras.

“Este Congreso va a estar actualizado con un buen sistema de audio, un buen sistema de votación y una buena computadora. Les aseguro que todo Honduras va a saber cómo votamos, qué hablamos, qué hacemos, qué decimos y cómo actuamos aquí en el Congreso Nacional”, afirmó.