  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre mata a su propio primo mientras pescaban en el río Gila de Copán

La Policía Nacional habría detenido este jueves 13 de agosto a un hombre señalado por el homicidio de su primo José Anacleto Interiano, de 25 años, en Copán

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 10:27
Hombre mata a su propio primo mientras pescaban en el río Gila de Copán

José Anacleto Interiano, de 25 años, perdió la vida tras ser atacado con un arma de fuego por su primo.

 Foto: Imagen de referencia Canva

Copán, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras habría detenido en las últimas horas a un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de su primo, José Anacleto Interiano, de 25 años, quien habría perdido la vida tras ser atacado con un arma de fuego.

El violento hecho se registró en un tramo del río Gila, ubicado entre los municipios de Santa Rita y Cabañas, en el departamento de Copán; cuando la víctima y el sospechoso compartían una jornada de pesca en el sector.

Por motivos aún bajo investigación, el agresor disparó en múltiples ocasiones contra Interiano, quien en un intento desesperado por salvar su vida, corrió hacia la carretera en busca de su motocicleta, donde finalmente colapsó debido a la gravedad de las heridas.

Tras cometer el crimen, el presunto autor regresó a la comunidad de Morazán, en el municipio de Cabañas, y, con el fin de evadir su responsabilidad; comunicó a los familiares del fallecido una versión falsa de los hechos, alegando que ambos habían sido víctimas de una emboscada perpetrada por hombres armados y desconocidos mientras se conducían en una motocicleta rumbo al río.

Un joven y un menor de edad mueren ahogados tras sumergirse en río de Siguatepeque

La pronta intervención de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Preventiva permitió desvirtuar la coartada y proceder con la detención inmediata del sospechoso.

El detenido ya se encuentra bajo la custodia de las autoridades correspondientes y será puesto a disposición del Ministerio Público para que responda por el delito de homicidio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias