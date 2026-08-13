Hombre mata a su propio primo mientras pescaban en el río Gila de Copán

Copán, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras habría detenido en las últimas horas a un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de su primo, José Anacleto Interiano, de 25 años, quien habría perdido la vida tras ser atacado con un arma de fuego.

El violento hecho se registró en un tramo del río Gila, ubicado entre los municipios de Santa Rita y Cabañas, en el departamento de Copán; cuando la víctima y el sospechoso compartían una jornada de pesca en el sector.

Por motivos aún bajo investigación, el agresor disparó en múltiples ocasiones contra Interiano, quien en un intento desesperado por salvar su vida, corrió hacia la carretera en busca de su motocicleta, donde finalmente colapsó debido a la gravedad de las heridas.

Tras cometer el crimen, el presunto autor regresó a la comunidad de Morazán, en el municipio de Cabañas, y, con el fin de evadir su responsabilidad; comunicó a los familiares del fallecido una versión falsa de los hechos, alegando que ambos habían sido víctimas de una emboscada perpetrada por hombres armados y desconocidos mientras se conducían en una motocicleta rumbo al río.