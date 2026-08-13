Un joven y un menor de edad mueren ahogados tras sumergirse en río de Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.- Una tarde de paseo terminó en tragedia en la aldea La Germania, en Siguatepeque, donde un joven de 18 años y un menor de 11 años murieron ahogados.
Las víctimas fueron identificadas como Fredys David Aguilar Cruz, de 11 años de edad, y el joven Jeison Anain Cardona Mejía, de 18, quienes perdieron la vida tras sumergirse en un río de la comunidad.
Elementos del Cuerpo de Bomberos fueron alertados sobre el incidente y se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate.
Al momento de ser sacados del agua, los rescatistas constataron que ambos no presentaban signos vitales.
De acuerdo con la información preliminar, las víctimas serían originarias de Carrizales, en el municipio de Taulabé. El incidente provocó consternación entre quienes se encontraban en la zona.
Ambos cuerpos fueron llevados a la orilla y posteriormente entregados a las autoridades competentes para realizar los procedimientos legales.
Una vez realizadas las diligencias correspondientes, se espera que los cuerpos sean entregados a sus familiares para continuar con los procedimientos fúnebres.
Las autoridades recomiendan a la población evitar ingresar a ríos sin conocer previamente sus condiciones, especialmente cuando existen corrientes fuertes o cambios en la profundidad, para prevenir accidentes y tragedias.