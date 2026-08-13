Un joven y un menor de edad mueren ahogados tras sumergirse en río de Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.- Una tarde de paseo terminó en tragedia en la aldea La Germania, en Siguatepeque, donde un joven de 18 años y un menor de 11 años murieron ahogados.

Las víctimas fueron identificadas como Fredys David Aguilar Cruz, de 11 años de edad, y el joven Jeison Anain Cardona Mejía, de 18, quienes perdieron la vida tras sumergirse en un río de la comunidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos fueron alertados sobre el incidente y se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate.