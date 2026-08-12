Condenan a prisión a transportista que extorsionaba a sus compañeros de ruta en La Lima

San Pedro Sula, Honduras.- El Tribunal de Sentencia en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción de San Pedro Sula condenó a 15 años de prisión a un transportista acusado de extorsionar a sus propios compañeros de ruta en el municipio de La Lima, Cortés.
Alexander Anderson Chávez Hernández, conocido con el alias de "Brócoli", laboró por seis años como conductor de buses en La Lima. Esto le permitió conocer como operaban las empresas de transporte y así poder cobrar el "impuesto de guerra" a nombre de la Pandilla 18.
"Brócoli" no solo extorsionó a sus compañeros de La Lima, sino también a otros transportistas de otras rutas del Valle de Sula. Entre ellas, la rutas de la colonia Planeta de San Pedro Sula y también del municipio de El Progreso, Yoro.
Chávez Hernández fue capturado el pasado 17 de febrero en el bulevar del Este de San Pedro Sula a la altura de la colonia Jerusalén.
Al momento de aprehensión, se le decomisó dinero en efectivo, la unidad de transporte que conducía de la ruta La Lima-San Pedro Sula, así como un celular con el que coordinaba el cobro de la extorsión.
Además de la sentencia a prisión, a Chávez se le impuso una multa de 10 mil lempiras.
La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en sus investigaciones ha detectado la infiltración del crimen organizado en el sector transporte. Las indagaciones de la DAET apuntan que chóferes, cobradores y despachadores han participado en extorsión como colaboradores de estos grupos delictivos.
La falta de un censo de operadores, deficiencia en la identificación y acreditación del personal y la irregularidad de algunas rutas han sido debilidades aprovechadas por los criminales.
En ese sentido, las autoridades de Seguridad y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) han coordinado acciones para llevar un mejor control del personal que labora en este rubro.