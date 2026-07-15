¿Qué es la Operación Ruta Segura? Así buscan frenar la extorsión en el transporte de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) puso en marcha la Operación Ruta Segura, una estrategia enfocada en reforzar la seguridad del transporte público en Tegucigalpa mediante la presencia permanente de agentes en rutas urbanas, puntos de taxis y mototaxis consideradas vulnerables a la extorsión. La iniciativa también contempla un proceso de censo, certificación y verificación de antecedentes de los conductores, con el objetivo de identificar a quienes prestan el servicio e impedir la infiltración de estructuras criminales en el sector transporte. El comisionado Joaquín Flores explicó que los operativos se concentrarán en los puntos donde históricamente se han reportado amenazas contra transportistas.

“Estaremos interviniendo el transporte urbano en la capital, los puntos de mototaxis, en los puntos de taxis donde tenemos siempre amenazas de extorsión. Estaremos de forma permanente en estos puntos de la capital, actuando de manera preventiva”, afirmó. La estrategia es ejecutada en coordinación con la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), que participa en el levantamiento de información y los controles sobre quienes laboran en este rubro. Según datos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), durante la última semana fueron censados 177 conductores como parte de la fase inicial del programa. Las jornadas se desarrollaron en sectores como Suyapa, Prados Universitarios, Kennedy, Villa Olímpica, El Bosque y Buenos Aires, además de otras rutas urbanas de la capital. En estos puntos, equipos técnicos realizaron el registro de transportistas y la verificación de información personal para avanzar en el proceso de certificación.