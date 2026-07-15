Plus salarial del rector de la Unag subió de L30,000 a L50,000: este es su nuevo salario

Tegucigalpa, Honduras.- El cargo de rector de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) ya contemplaba un plus salarial de 30,000 lempiras. Sin embargo, tras asumir el puesto, Roy Donaldo Menjívar solicitó un incremento adicional de 20,000 lempiras, que fue autorizado en mayo pasado por la Comisión de Gestión. De esta manera, la compensación aumentó a 50,000 lempiras.

Este sobresueldo se suma, según denuncia, a los aproximadamente 86,300 lempiras que ya devengaba Menjívar como docente, por lo que su ingreso bruto total ascendería a 136,300 lempiras.

Una revisión del portal de transparencia de la Unag, específicamente de la sección de remuneración de empleados, muestra que hasta abril pasado el cargo de rector devengaba un salario bruto de 87,800 lempiras, al que se sumaba una bonificación de 30,000 lempiras antes del ajuste. En el sitio aún no están disponibles las planillas correspondientes a mayo y junio, por lo que no es posible cotejar el aumento vía transparencia.

El otorgamiento del plus salarial y el aumento reflejado en la remuneración del rector se producen mientras la Unag enfrenta nuevos señalamientos por politización, ingobernabilidad y falta de transparencia.

El 24 de febrero de este año, la Comisión de Gestión, nombrada por el Congreso Nacional para sacar de la crisis de gobernabilidad a la universidad, eligió a Menjívar con nuevo titular de ese centro de estudios agrícolas.

Días después, mediante oficio número R-UNAG-293-2026, Menjívar solicitó a la Comisión de Gestión un “incremento al plus salarial del rector”, según consta en el punto 3.4 del acta 007 CGU-UNAG-2026.

El secretario de esa comisión, Ramón Edgardo Cárcamo, sometió a consideración del pleno la petición realizada el 8 de mayo de 2026, mediante el cual el rector solicitó formalmente una revisión e incremento al plus salarial asignado a su cargo.

“La petición se fundamenta en que dicho monto no ha sido objeto de actualización desde el año 2009, a pesar del aumento progresivo de las funciones, responsabilidades ejecutivas, académicas y administrativas, así como la exigencia de disponibilidad permanente y representación oficial de alto impacto que demande la titularidad de la rectoría en la actualidad”, dice el documento al cual tuvo acceso EL HERALDO.

Tanto Cárcamo como sus comisionados compañeros, Olvin Álvarez y Luis Mejía Cálix, consideraron que la petición “es justa y necesaria para dignificar el cargo de la máxima autoridad ejecutiva”.

Sostienen que el ajuste es una medida acorde con la naturaleza de alta dirección y la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones estratégicas para el fortalecimiento de la universidad.

Por su parte, el comisionando presidente, Javier López Padilla, manifestó su oposición solicitando la inserción de su voto razonado en los siguientes términos: "Mi voto razonado es en contra de la solicitud del rector de incremento en L20,000.00 su plus salarial, porque esta Comisión ya adoptó en el Acta No. 005 una decisión previa de someter el tema general de los sobresueldos o pluses a un análisis técnico específico por una Subcomisión Especial”.

López sostuvo que “resolver favorablemente esta solicitud individual antes de contar con ese marco técnico y normativo sería una decisión anticipada que rompe la coherencia interna de la Comisión”.

Asimismo, “estimo que la solicitud debe diferirse por prudencia institucional y presupuestaria, esperando el análisis integral de sostenibilidad financiera para evitar precedentes discrecionales”, agregó.