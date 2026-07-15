Plus salarial del rector de la Unag subió de L30,000 a L50,000: este es su nuevo salario

De acuerdo con Cornejo, <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/fiesta-sin-limites-con-el-dinero-de-la-universidad-de-agricultura-en-NAEH1409884">en la Unag las autoridades se hacen “aumentos al gusto de ellos”</a>. Además "el que esté mejor con el rector, ese tiene el aumento. Hay aumentos desmedidos. Los sueldos que se ganan en esa universidad no se ganan en ninguna parte, ni en la universidad nacional, en ninguna parte de Honduras", criticó.Al rector “se le aumentó 20,000 lempiras de un solo, a pesar de que no le hemos cumplido con el sindicato, con el cual tenemos un compromiso, porque de acuerdo al contrato colectivo en este año había que aumentar en 1,500 a cada uno de los que son miembros del sindicato”."Y, por cierto, el rector es miembro del sindicato y es beneficiario del sindicato. O sea, ahí no hay parte patronal. Ahí nadie representa al Estado, ahí nadie cuida los intereses de la universidad porque todos son miembros del sindicato".Incluso, "ese aumento que se va a dar ahorita al sindicato también se lo receta el rector. ¿Cómo se pone a creer que usted va a ser el jefe y usted va a ponerle reglas al sindicato o le va a poner una orden al sindicato cuando usted es miembro del sindicato?", cuestionó Cardona referente a un posible conflicto de interés de Menjívar.Lamentó que la Unag se haya convertido en una isla. “Ha estado aislado de la comunidad nacional; ahí prácticamente han estado viviendo aislados, a su propia manera, aplicando sus propias reglas y sin un ente auditor que esté pendiente de cómo se manejan los fondos en la universidad”, criticó Cornejo.