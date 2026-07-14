Por abusivo, debería renunciar el alcalde bolo de Yuscarán

BARTON. Ya vieron, Iván Barton -el salvadoreño aquel- será el árbitro de la semifinal España-Francia. ¡Uyyyyy! Vea y no salga con un domingo siete. Segurito Infantino lo manda bien alineado.

CABEZA. La afición del Mundial y el CNA están pidiendo la cabeza del alcalde de Yuscarán por su “gran ejemplo”. Avisan que es necesario sentar un precedente para que estos hechos no se repitan.

AGUA. Juan Diego inicia la cuenta regresiva para quedarse sin agua en la capital. Por suerte y, como medio mundo está en modo Mundial, Copeco avisa que dos ondas tropicales avanzan por la punta izquierda y se disponen a disparar al marco.

SALTO. Honduras da el gran salto adelante -como Mao- en el nuevo mundo digital con el lanzamiento de la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), presentada ayer por el “papi”. A ver qué tal.

CELULAR. Ahora los catrachos podrán portar, en su celular, su DNI, licencia de conducir y permiso de portación de armas, de manera digital. Todo sea por eliminar o, al menos, reducir la “maldita burocracia”, como decía Pepe. A ver, dijo el cieguito.

PELITO. Bueno y, a todo esto, ¿no habrá castigo contra los golpistas de Libre que estuvieron a un pelito de descarrilar las elecciones y, luego, consumar su golpe electoral al desconocer la declaratoria oficial del CNE?.

CIDH. Por eso Honduras está como está, por la galopante impunidad en todos los campos, al extremo de que los refundidores han tenido el valor y el descaro de demandar al Estado ante la CIDH.

POZO. Ahora resulta que la pobre Honduras se tendrá que defender ante la CIDH solo por haberse volado, vía juicio político, a Johel Zelaya, al orate de Marlon Ochoa y al otro del TJE. ¡Habrase visto! Si esos tres clientes deberían estar en El Pozo junto a los ilustres de la “18” y de la MS.

GUARIDA. Ya hace tiempo que Honduras debió denunciar a la tal CIDH, que desde hace años se convirtió en una guarida de castristas y chavistas, que solo vela por los “derechos humanos” de la izquierda corrupta, carroñera y narcotraficante del continente.

SENTAR. ¡Qué bonito! Sentar a un país en el banquillo de los acusados solo por haber destituido a los sicarios y criminales de su democracia, Constitución y Estado de derecho.

PLAN. Ajá y, como parte de la telenovela de la victimización, reaparece la Moncha con la cantaleta de que hay todo un plan para despojar a Libre de la personería jurídica que le regaló el bueno de Pepe Lobo. Pobre pueblo, pobre...