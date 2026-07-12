261 mil menores atrapados en el trabajo infantil: "Hasta las 6:00 PM termino"

Los expertos aseveran que es imperativo que el Estado garantice el acceso a la educación, generar fuentes de empleo digno para combatir la pobreza de las familias, crear campañas de concientización y que desde la institucionalidad se implementen estrategias que fortalezcan las inspecciones, así como sanciones para quienes exploten a menores.También, instan a que se reactive la <b>Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil</b>, para que casos como el del niño Saúl sean atendidos por el Estado.