La inversión pública apenas alcanza 33.9% en 2026; carreteras lideran la ejecución

Tegucigalpa, Honduras.- La administración pública de Honduras reporta una lenta ejecución en su programa de inversión.
Para 2026, la Secretaría de Finanzas (Sefin) aprobó 48,229.6 millones de lempiras, sin embargo, lo redujo a L46,758 millones.
No obstante, lo ejecutado al pasado viernes -10 de julio- apenas es de 33.9%, equivalente a L15,846.9 millones.
“Ese comportamiento es normal cuando ocurre cambio de gobierno; hay que agregar que el presupuesto general de la República 2026 fue aprobado hasta el 26 de abril”, sostienen fuentes técnicas de la Secretaría de Finanzas.
Recuerdan que en el primer año del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, o sea en 2022, el presupuesto del programa de inversión pública se amplió de 34,562 a 43,950.9 millones de lempiras y al cierre del año lo ejecutado fue de L32,761 millones (74.5%).
Explican que hay una serie de factores que impactan en la lenta ejecución de inversión pública, entre ellos técnicos y administrativos, así como el cambio de autoridades en las unidades ejecutoras.La administración central tiene aprobados para este año 38,804 millones de lempiras en inversión público, de los que se han erogado 38.9%, o sea L15,091.1 millones.
Otro elemento a destacar en el programa de inversión es que de los 30,367 millones de lempiras que proceden de la Tesorería General de la República (TGR), lo devengado asciende a L13,773.3 millones, equivalente al 45.4% del total.
Los entrevistados proyectan que al cierre de 2026 la ejecución del presupuesto del programa de inversión pública oscilará entre 70% y 75%.
Subsectores
El programa de inversión de la administración pública está conformado por 17 subsectores.
Dos sobresalen por sus presupuestos asignados: carreteras con una aprobación de 13,297 millones de lempiras y descentralización con L10,898 millones.
Son estos subsectores los que acumulan una mayor ejecución de su presupuesto con 7,294.6 millones de lempiras en carreteras (54.9% del total) y descentralización con L4,922.8 millones (45.2), de acuerdo con la Sefin.
No obstante, hay sectores claves para la economía y para la población que reportan una baja ejecución presupuestaria. El sector energía dispone de 4,143 millones de lempiras y lo ejecutado apenas es de 7.2% (L298.4 millones).
Transporte y obras públicas tiene aprobados 3,833 millones de lempiras, pero su ejecución apenas suma 18.9%, equivalente a L726.6 millones. Modernización del Estado cuenta con 3,717 millones de lempiras, de los que ha gastado L1,101.7 millones (29.6%).
Salud tiene 2,194 millones de lempiras y lo ejecutado es de 16%, o sea L351.7 millones. En el caso de educación se asignaron 1,504 millones de lempiras y lo gastado es de L138.5 millones (9.2% del total).
Instituciones
El reporte de la Sefin ubica a la Secretaría de Seguridad con la mayor ejecución al registrar 7,294.6 millones de lempiras.
Continúan en la lista la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización con 4,922.8 millones de lempiras y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con L2,696.1 millones.