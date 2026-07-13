La inversión pública apenas alcanza 33.9% en 2026; carreteras lideran la ejecución

Tegucigalpa, Honduras.- La administración pública de Honduras reporta una lenta ejecución en su programa de inversión.

Para 2026, la Secretaría de Finanzas (Sefin) aprobó 48,229.6 millones de lempiras, sin embargo, lo redujo a L46,758 millones.

No obstante, lo ejecutado al pasado viernes -10 de julio- apenas es de 33.9%, equivalente a L15,846.9 millones.

“Ese comportamiento es normal cuando ocurre cambio de gobierno; hay que agregar que el presupuesto general de la República 2026 fue aprobado hasta el 26 de abril”, sostienen fuentes técnicas de la Secretaría de Finanzas.

Recuerdan que en el primer año del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, o sea en 2022, el presupuesto del programa de inversión pública se amplió de 34,562 a 43,950.9 millones de lempiras y al cierre del año lo ejecutado fue de L32,761 millones (74.5%).

Explican que hay una serie de factores que impactan en la lenta ejecución de inversión pública, entre ellos técnicos y administrativos, así como el cambio de autoridades en las unidades ejecutoras.La administración central tiene aprobados para este año 38,804 millones de lempiras en inversión público, de los que se han erogado 38.9%, o sea L15,091.1 millones.