Presupuesto para inversión pública 2026 disminuyó en L1,698.1 millones

Tegucigalpa, Honduras.- En cada administración pública la ejecución de la inversión avanza de forma tardía y en el gobierno de turno no es la excepción.

Para el presente ejercicio fiscal, el Programa de Inversión Pública (PIP) no solo carece explícitamente del componente social, sino también se redujo el monto presupuestado.

De 48,229.6 millones de lempiras a 46,531.5 millones de lempiras se redujo la cuantía de este instrumento de planificación anual, es decir, L1,698.1 millones, según lo divulgado en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin) y revisado por EL HERALDO.

Del presupuesto vigente del PIP se ha ejecutado el 23.5% que equivale a 10,912.5 millones de lempiras.

Para inversión productiva se destinó en un inicio 16,130.5 millones de lempiras, pero pasó a 14,938.5 millones de lempiras, de los que se gastaron L2,418.2 millones.

Mientras que en Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) que comprende las adquisiciones de activos fijos, incluyendo infraestructura, edificaciones, maquinaria y equipo utilizado en la producción de bienes y servicios, la asignación en vigor cayó en L506.1 millones para sumar los 31,593 millones de lempiras con una ejecución que alcanza 8,494.4 millones de lempiras.

Finanzas argumenta que “para la gestión 2026 la clasificación de inversión pública se armoniza con los estándares internacionales, reclasificando la tipología de inversión en: inversión productiva que incorpora la construcción o mejora de activos como carreteras, hospitales, escuelas que incrementan la capacidad productiva y el bienestar social”.