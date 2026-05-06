¿Cómo se distribuirá la inversión pública en 18 departamentos Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026 se aprobó de forma tardía, la inversión pública se orientará a lo productivo en lugar de lo social, donde siete departamentos concentrarán el 81%.

Así lo establece el Programa de Inversión Pública (PIP) definido para el presente ejercicio fiscal y que fue revisado por EL HERALDO.

Un total de 16,130.5 millones de lempiras se destinarán para proyectos de inversión productiva, distribuyéndose L4,590.4 millones para Francisco Morazán y a Cortés L2,697.1 millones.

A Santa Bárbara le corresponde un monto de 1,807.4 millones de lempiras, seguido por Olancho con 1,710.5 millones de lempiras, en Yoro se invertirán 763.4 millones de lempiras, 747.3 millones de lempiras en El Paraíso y en Atlántida 620.2 millones de lempiras, respectivamente.

El 19% restante, es decir 3,071.7 millones de lempiras corresponde a las asignaciones previstas para 11 departamentos restantes, entre ellos: Copán (L620.2 millones), Ocotepeque (L586.1 millones), Colón(L504.2 millones), Choluteca (L350.7 millones) y Comayagua (266.8 millones).

Mientras que en Islas de la Bahía la inversión productiva sumará L189.8 millones, Lempira (L157.1 millones), La Paz tendrá asignado 123 millones de lempiras, Intibucá 108.1 millones, Gracias a Dios contará con 106.3 millones de lempiras y L59.4 millones para Valle.

"Esta distribución refleja una clara priorización de proyectos en zonas de mayor desarrollo económico e infraestructura existente, planteando importantes desafíos de equidad territorial y desarrollo regional equilibrado, ya que las regiones con menor asignación podrían enfrentar limitaciones para reducir brechas de desarrollo e impulsar su capacidad productiva", subraya el informe sobre el PIP 2026.