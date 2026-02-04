Unos 9,000 menores de edad realizan trabajo infantil en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de niños y niñas del Distrito Central, la infancia no transcurre entre libros, cuadernos y aulas escolares. Su día a día está marcada por una realidad persistente que se agrava con el paso de los años: el trabajo infantil.

Esta problemática que es evidente en bulevares y sectores concurridos de la capital, vulnera de forma directa los derechos fundamentales de la niñez, al exponerlos a riesgos físicos, emocionales y educativos.

En ese sentido, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan que al cierre de 2025 alrededor de 9 mil menores de edad se encuentran inmersos en algún tipo de trabajo infantil en la capital de Honduras.

Las cifra cobran mayor relevancia si se considera que el Distrito Central alberga aproximadamente 237 mil menores de edad, lo que significa que casi el 3% de esa población participa en el mercado laboral.

De ese total, los adolescentes de entre 15 y 17 años concentran la mayor proporción del trabajo infantil, con aproximadamente 5,600 menores en esa condición, seguidos por los niños de 10 a 14 años, que suman alrededor de 3,400.