  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Unos 9,000 menores de edad realizan trabajo infantil en el Distrito Central

Expertos aseguran que combatir el trabajo infantil será uno de los principales retos del nuevo gobierno

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 17:41
Unos 9,000 menores de edad realizan trabajo infantil en el Distrito Central

Los menores entre 15 y 17 representan la población más vulnerable ante el trabajo infantil, según cifras oficiales,

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de niños y niñas del Distrito Central, la infancia no transcurre entre libros, cuadernos y aulas escolares. Su día a día está marcada por una realidad persistente que se agrava con el paso de los años: el trabajo infantil.

Esta problemática que es evidente en bulevares y sectores concurridos de la capital, vulnera de forma directa los derechos fundamentales de la niñez, al exponerlos a riesgos físicos, emocionales y educativos.

En ese sentido, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan que al cierre de 2025 alrededor de 9 mil menores de edad se encuentran inmersos en algún tipo de trabajo infantil en la capital de Honduras.

Las cifra cobran mayor relevancia si se considera que el Distrito Central alberga aproximadamente 237 mil menores de edad, lo que significa que casi el 3% de esa población participa en el mercado laboral.

De ese total, los adolescentes de entre 15 y 17 años concentran la mayor proporción del trabajo infantil, con aproximadamente 5,600 menores en esa condición, seguidos por los niños de 10 a 14 años, que suman alrededor de 3,400.

Más de 85,000 personas viven en pobreza extrema en el Distrito Central

Según Héctor Espinal, defensor de los derechos de la niñez en Honduras, aunque el porcentaje pueda parecer reducido frente al total de la población infantil, su impacto social es alarmante.

“Las causas fundamentales siguen siendo las mismas: la falta de ingresos en los hogares obliga a niños, niñas y adolescentes a incorporarse al trabajo a edades tempranas, lo que los aleja de la escuela, que es donde deberían estar”, afirmó el especialista.

Espinal, además aseguró a EL HERALDO que las cifras publicadas al INE podrían ser mayores, especialmente tras el inicio del año escolar 2026.

"A esta hora, miles de niños están pensando si se van a poder matricular o no. Entonces, la gran acción que debemos de hacer nosotros es acompañar los esfuerzos del gobierno, las metas que se han propuesto para que las niñas y los niños resuelvan un problema que es nuestra tarea como adultos hacerlo", aseveró.

El especialista además argumentó que al inicio del 2026, la cifra de menores de edad que ejercen el trabajo infantil podría ser de hasta 10 mil niños y niñas.

"Las cifras oficiales nos dicen una cosa, pero hasta el momento podría haber hasta 10 mil menores trabajando, es importante mencionar que las zonas rurales del país son un punto fuerte y peligroso para ese tipo de dinámicas en los menores", apuntó.

Niños en Honduras trabajan en actividades peligrosas y hasta mortales

Esperanza

Ante el inicio de un nuevo periodo de gubernamental, el defensor de la niñez señaló que uno de los principales retos será combatir el trabajo infantil, un problema estrechamente relacionado con la deserción escolar.

"El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto urgentemente para disminuir esta gran cantidad de jóvenes, que sin duda es alarmante debido a las dificultades que tiene el país para enfrentar todo lo que significa el gran trabajo masivo laboral en las empresas debido a las dificultades económicas", finalizó.

Deserción escolar en Francisco Morazán superó los 6 mil alumnos en 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Daniela Ortega

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias