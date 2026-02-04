Unos 9,000 menores de edad realizan trabajo infantil en el Distrito Central

Ante el inicio de un nuevo periodo de gubernamental, el defensor de la niñez señaló que uno de los principales retos será combatir el trabajo infantil, un problema estrechamente relacionado con la deserción escolar."El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto urgentemente para disminuir esta gran cantidad de jóvenes, que sin duda es alarmante debido a las dificultades que tiene el país para enfrentar todo lo que significa el gran trabajo masivo laboral en las empresas debido a las dificultades económicas", finalizó.