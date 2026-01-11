Más de 85,000 personas viven en pobreza extrema en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de personas en el Distrito Central, las condiciones precarias y la pobreza son una realidad cotidiana que afecta su acceso a servicios básicos como la educación, empleo y vivienda digna. Dificultades que se reflejan en múltiples aspectos de la vida diaria, y combinadas desembocan en la falta de alimentos, agua potable y limitadas oportunidades de empleo. Condiciones que se convirtieron en el día a día para más de 176 mil personas que cerraron 2025 experimentando situaciones de pobreza en el Distrito Central, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) . El informe detalla que solo en la capital de Honduras, unas 90 mil personas viven en situación de pobreza relativa -hogares cuyo ingreso es menor que el costo de la Canasta Básica- , que hasta la fecha, se mantiene en 5,397 lempiras. Mientras que, unas 85 mil personas se encuentran en los niveles más críticos de pobreza extrema. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según expertos en materia de seguridad infantil, la pobreza no solo se traduce a cifras preocupantes, también refleja situaciones limitantes en la niñez capitalina . “La pobreza afecta principalmente a los niños y niñas, eso impacta en ellos desde que nacen; porque no tienen una buena nutrición, es sabido que en la capital, los niños y niñas no tienen esa plena nutrición que necesitan”, aseguró Héctor Espinal , defensor de los derechos de la niñez en Honduras. Espinal, además apuntó que esos altos niveles de pobreza afectan directamente a los menores en pleno apogeo de desarrollo, característicos en edades de 0 a 6 años. "Afecta en zonas urbanas marginales y afecta en el pago de necesidades básicas que ayudan a las necesidades psicomotoras en el desarrollo de los infantes, e inevitablemente, esa nutrición afecta en el futuro de esos niños", explicó.

Ingresos