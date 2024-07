Hasta 50% baja la asistencia escolar debido al trabajo infantil

La encuesta revela que el trabajo infantil afecta directamente en la deserción escolar y la no la asistencia de los menores a las escuelas. “Eso esta comprobado, sobretodo en la actividad económica, el trabajo en ese campo es directamente excluyente de los niños del sistema educativo”, señaló Allan Cruz, subdirector del Proyecto Futuros Brillante de Visión Mundial.

De 1,022,550 menores que deben trabajar, un total de 342,180 realizan actividades económicas, mientras 472,983 se dedican a quehaceres del hogar donde no pueden asistir a un centro escolar y 207,388 que se dedican a ambas actividades.

“Son peligrosas porque no son remuneradas y en muchos casos son privativas de ir a las escuelas, porque una niña que esta cuidando a un adulto mayor no puede seguir estudiando”, dijo el subdirector del proyecto de Visión Mundial.

”Cuando un hogar es pobre se ve en la necesidad de expulsar o mandar a los niños a trabajar, entonces eso no lo pueden controlar ellos, ningún niño trabaja porque quiere, trabaja por que se le obliga, porque las condiciones de pobreza de su hogar son pobres y tiene que hacerlo”, enfatizó el representante de Visión Mundial.

“Aunque tenemos una normativa en nuestro país respecto a que los niños mayores de 14 años pueden trabajar siempre y cuando no se les interrumpa su formación académica en condiciones que no generen riesgos, hay que asegurar si esto no está afectando la deserción”.

Otros expertos expresaron que se debe fortalecer los esquemas de protección a los menores, sobretodo en el área rural, que es donde se concentra más el trabajo infantil.

En las áreas urbanas se deben fortalecer las políticas de prevención de la violencia, pues estas están directamente relacionadas con el trabajo infantil, es decir, que donde hay más violencia hay mayor incidencia de niños trabajando, explicaron los expertos.

Las recomendaciones anteriores deben ir acompañadas de programas de atención y de inclusión a la ciudadanía que son necesarios trabajar.