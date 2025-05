En la mañana, Velásquez aseguró en un audio que circuló en grupos de Koriun, y que luego trascendió a los de periodistas, que se había librado una orden de captura en su contra.

“Socios, les hago saber que mi persona tiene orden de captura. Me comunicaron que al retirar el dinero de las agencias de banco yo seré capturado y privado de libertad, por lo cual les pido que si esto pasa recuerden que luché contra todo para no quedar mal a ninguno de ustedes como socios. Si cuento con su apoyo, pido que me ayuden en su protección, en los retiros de dinero que tengo pendientes por hacer. Yo preso no puedo hacer nada”, dijo.

Tras escuchar el audio, la gente que estaba en el lugar comenzó a gritar y tomar palos y piedras, bloqueando ambos carriles de la vía, tanto el de Choloma a San Pedro Sula y el que conduce a Puerto Cortés.

Las autoridades trataron de llamarlos a la calma, mientras Velásquez estaba en uno de los bancos esperando la llegada de su esposa para hacer efectivo el primer retiro.

La toma, que se extendió por más de siete horas, dejó sin paso a las personas que viajaban de San Pedro Sula a Puertos Cortés, así como a cientos de rastras y vehículos particulares que venían del puerto.

Las personas caminaban por la vía buscando un medio de transporte para llegar a sus destinos.