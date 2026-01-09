  1. Inicio
La carbonizaron: Capturan pareja policial involucrada en crimen de Linda Cáceres

La pareja, ambos miembros de la Policía Nacional (PN), está acusada de haber asesinado a disparos y luego carbonizado a la agente Linda Cáceres

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 12:02
El hallazgo del cuerpo calcinado de la joven se registró el 22 de diciembre de 2024 a la altura de la carretera CA-5, específicamente en la aldea de Támara.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dio captura este viernes -9 de enero- a una pareja de policías acusados de asesinar y carbonizar a una compañera de trabajo en la carretera CA-5.

Los detenidos corresponden a los nombres de Juan Daniel Fonseca Becerra y María Vicenta Molina Escobar, ambos sospechosos de haberle arrebatado la vida a la agente policial Linda Waleska Cáceres Suazo.

El hallazgo del cuerpo calcinado de la joven se registró el 22 de diciembre de 2024 a la altura de la carretera CA-5, específicamente en la aldea de Támara, Valle de Amarateca, en Francisco Morazán. El hecho conmocionó a la institución policial y a la población en general.

De acuerdo con las investigaciones, el día del crimen la agente Cáceres salió de su vivienda, ubicada en una colonia de la ciudad de Comayagua, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, a bordo de su vehículo, con el propósito de reunirse con la pareja de inspectores y otras personas en un punto previamente acordado.

Al arribar al lugar del encuentro, alrededor de las 2:50 de la madrugada, y al descender del automóvil, la víctima habría sido sorprendida por los ahora imputados y sus acompañantes, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Posteriormente, en un acto que las autoridades califican como una evidente manifestación de odio y ensañamiento, los sospechosos incendiaron tanto el cuerpo de la joven policía como el vehículo en el que se transportaba.

Tras cometer el crimen, los implicados huyeron de la zona a bordo de otro automóvil.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer por completo los hechos y determinar la participación de otras personas en este crimen.

Los detenidos, por su parte, serán puestos a la orden de los tribunales competentes para que enfrenten el proceso judicial correspondiente.

