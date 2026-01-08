Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13

El Cuerpo de Bomberos de Honduras confirmó la muerte de Geovany Gallardo, bombero activo de la institución, quien perdió la vida la noche del miércoles -7 de enero- en un accidente de tránsito. Aquí los detalles:
El incidente ocurrió mientras Gallardo se conducía en su motocicleta por la carretera CA-13, a la altura del municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida.
Según los informes preliminares, el bombero sufrió heridas de gravedad y falleció mientras era trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han detallado las circunstancias exactas del accidente que terminó con la vida del elemento bomberil.
Geovany Gallardo era originario de Tela y residía en Arizona, Atlántida. Estaba asignado a la estación de bomberos de Tela, desde donde desarrolló su labor con entrega y compromiso.
Compañeros y vecinos recuerdan que Gallardo siempre respondió a emergencias con disposición y solidaridad, demostrando vocación de servicio incluso en situaciones de riesgo.
Gerson Guzmán expresó en redes sociales: “Se fue un héroe, lo dio todo cuando más se le necesitaba”, resaltando la entrega de Gallardo.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras, así como las autoridades locales, han expresado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del bombero fallecido.
Esta sería la placa del vehículo que provocó la muerte de Gallardo.
Se desconoce si las autoridades detuvieron al conductor del vehículo implicado en el caso.