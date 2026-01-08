  1. Inicio
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13

Un fatal accidente de tránsito le arrebató la vida al bombero Geovany Gallardo, quien durante años puso su tiempo a la disposición de quienes lo necesitaron

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 11:43
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
1 de 10

El Cuerpo de Bomberos de Honduras confirmó la muerte de Geovany Gallardo, bombero activo de la institución, quien perdió la vida la noche del miércoles -7 de enero- en un accidente de tránsito. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
2 de 10

El incidente ocurrió mientras Gallardo se conducía en su motocicleta por la carretera CA-13, a la altura del municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida.

 Foto: Redes sociales
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
3 de 10

Según los informes preliminares, el bombero sufrió heridas de gravedad y falleció mientras era trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
4 de 10

Hasta el momento, las autoridades competentes no han detallado las circunstancias exactas del accidente que terminó con la vida del elemento bomberil.

 Foto: Redes sociales
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
5 de 10

Geovany Gallardo era originario de Tela y residía en Arizona, Atlántida. Estaba asignado a la estación de bomberos de Tela, desde donde desarrolló su labor con entrega y compromiso.

 Foto: Redes sociales
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
6 de 10

Compañeros y vecinos recuerdan que Gallardo siempre respondió a emergencias con disposición y solidaridad, demostrando vocación de servicio incluso en situaciones de riesgo.

 Foto: Redes sociales
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
7 de 10

Gerson Guzmán expresó en redes sociales: “Se fue un héroe, lo dio todo cuando más se le necesitaba”, resaltando la entrega de Gallardo.

 Foto: Redes sociales
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
8 de 10

El Cuerpo de Bomberos de Honduras, así como las autoridades locales, han expresado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del bombero fallecido.

 Foto: Redes sociales
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
9 de 10

Esta sería la placa del vehículo que provocó la muerte de Gallardo.

 Foto: Redes sociales
Geovany Gallardo, el bombero que murió en accidente de tránsito en la CA-13
10 de 10

Se desconoce si las autoridades detuvieron al conductor del vehículo implicado en el caso.

 Foto: Redes sociales
