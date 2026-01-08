Decomisan más de 2,000 cervezas y cigarros electrónicos por sospecha de contrabando

Tegucigalpa, Honduras.– El Ministerio Público (MP) decomisó 2,165 cervezas de distintas marcas, además de cigarros electrónicos y otros productos, bajo la sospecha de haber sido introducidos de manera ilegal al territorio hondureño.
De acuerdo con la información oficial, durante una inspección en un depósito, equipos especializados realizaron un inventario detallado de las bebidas alcohólicas, constatando que estas carecían de la autorización necesaria para su comercialización en el país.
Las autoridades confirmaron que el producto no contaba con el permiso correspondiente emitido por el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), tampoco con el registro sanitario obligatorio otorgado por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).
En el operativo participó personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que procedió al decomiso de las bebidas alcohólicas encontradas en el lugar.
De forma paralela, se confiscaron varias unidades de un producto conocido como “mielitas”, el cual es comercializado como supuesto estimulante sexual masculino.
Asimismo, los investigadores localizaron en distintos puntos del negocio un total de 297 cigarros electrónicos de diversas marcas, así como 50 timbres fiscales utilizados por Aduanas de Honduras para la comercialización legal de licores importados.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y establecer la procedencia de los productos decomisados, así como posibles delitos vinculados al contrabando y la comercialización ilegal.