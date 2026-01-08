Dos motociclistas muertos deja accidente de tránsito en Olanchito

El accidente se registró alrededor de las 5:30 de la mañana. Las víctimas son dos hombres que, hasta el momento, no han sido identificados por las autoridades.

Olanchito, Yoro.- Los hombres fallecieron la mañana de este jueves tras impactar con su motocicleta contra un vehículo en la carretera que conduce de Olanchito hacia el sector del Valle Arriba , a la altura de la comunidad de San José.

Los cuerpos de los fallecidos quedaron en medio de la carretera, a pocos metros de la motocicleta en la que se transportaban.

La densa neblina que cubría la zona se habría reducido considerablemente la visibilidad, lo que pudo haber influido en el accidente vial.

En el hecho, tres personas más, que se trasladaban en bicicletas, resultaron lesionados, por lo que fueron llevados a un centro asistencial.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para realizar las indagaciones correspondientes y deducir responsabilidades en el hecho.

Los accidentes de tránsito continúan siendo la segunda causa de muerte en Honduras, solo superados por los homicidios.