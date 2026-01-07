Su cuerpo quedó atrapado bajo las llantas de una rastra: muere motociclista en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.- Una persona que se conducía a bordo de una motocicleta perdió la vida tras ser arrollado por una rastra que transportaba madera, en el sector de Las Marías, en Guaimaca, Francisco Morazán.

Hasta el momento se desconoce la identidad del motociclista fallecido.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima quedó atrapada bajo el vehículo pesado, por lo que perdió la vida de forma inmediata.