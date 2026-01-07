  1. Inicio
Su cuerpo quedó atrapado bajo las llantas de una rastra: muere motociclista en Guaimaca

Un motociclista perdió la vida este miércoles tras un accidente con una rastra que transportaba madera en el sector de Las Marías, en el municipio de Guaimaca

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 21:06
Una persona que se desplazaba en motocicleta falleció tras un accidente con un vehículo pesado en Guaimaca.

 Foto: Cortesía

Guaimaca, Honduras.- Una persona que se conducía a bordo de una motocicleta perdió la vida tras ser arrollado por una rastra que transportaba madera, en el sector de Las Marías, en Guaimaca, Francisco Morazán.

Hasta el momento se desconoce la identidad del motociclista fallecido.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima quedó atrapada bajo el vehículo pesado, por lo que perdió la vida de forma inmediata.

En el lugar también quedó la motocicleta involucrada en el accidente, mientras las autoridades acordonaban el área para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta ahora no se ha confirmado la identidad de la víctima ni las causas exactas que originaron el percance vial.

Según versiones iniciales, se trataría de un joven de entre 25 y 30 años de edad que se desplazaba en una motocicleta de color rojo y negro.

Cabe destacar que este miércoles 7 de enero entró en vigor la ley que obliga a los motociclistas a portar un chaleco reflectivo como medida de prevención para reducir los accidentes de tránsito.

Desde este día, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) inició operativos para exigir el uso del chaleco reflectivo, advirtiendo que quienes no cumplan con la normativa deberán pagar una multa de 400 lempiras.

