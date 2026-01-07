Chalecos reflectivos obligatorios para motociclistas: lo que debes saber sobre la nueva ley

En varios puntos del país ya hay operativos donde agentes de la DNVT están exigiendo el cumplimiento de esta nueva medida de seguridad.La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) implementó una nueva disposición que obliga a los motociclistas a utilizar un chaleco reflectante como medida preventiva para reducir los accidentes de tránsito.