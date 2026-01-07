Chalecos reflectivos obligatorios para motociclistas: lo que debes saber sobre la nueva ley

Ya entró en vigor la ley que obliga a los motociclistas a circular con su respectivo chaleco reflectivo. Quienes no cumplan la normativa serán multados. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta nueva disposición.
Desde este miércoles 7 de enero, toda persona que se transporte a bordo de una motocicleta deberá llevar consigo un chaleco reflectivo.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) implementó una nueva disposición que obliga a los motociclistas a utilizar un chaleco reflectante como medida preventiva para reducir los accidentes de tránsito.
¿De cuánto es la multa para quienes no cumplan? Los motociclistas que no porten este chaleco deberán pagar una multa de 400 lempiras.
En varios puntos del país ya hay operativos donde agentes de la DNVT están exigiendo el cumplimiento de esta nueva medida de seguridad.
La medida no solo aplica para los conductores, sino también para el pasajero, según la DNVT. Esto busca salvaguardar la vida de las personas ante el alto número de accidentes de tránsito que se registra.
El director de la DNVT, José Adonay Hernández, aseguró que la medida busca mitigar los accidentes que involucran a todo el parque vehicular, especialmente en los principales puntos de flujo vehicular.
¿Solo debe usarse de noche? Aunque el chaleco incrementa la seguridad durante la noche, su uso será obligatorio en todo momento mientras se circule en motocicleta, ya que las colisiones “ocurren a cualquier hora del día”.
¿Cuál es el valor de un chaleco? Este rotativo ya inició con el sondeo de precios, y un chaleco reflectivo anda costando entre 100 y 150 lempiras.
Luego de que entrara en vigor esta nueva ley, varios comercios formales e informales ya registran un alto tráfico de ventas por el elevado número de motociclistas.