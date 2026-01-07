Le cubría el turno a su papá: nuevos detalles del crimen de Henry, conductor acribillado en SPS

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el conductor asesinado de varios impactos de bala en el barrio Barandillas de San Pedro Sula.
El conductor del bus de la Ruta 1 fue asesinado la tarde del pasado martes 6 de enero, pero este miércoles ya se capturó a un sospechoso.
Supuestos asaltantes le dispararon a Henry al interior de la unidad y, aunque fue trasladado gravemente herido, falleció en una clínica privada.
Compañeros de trabajo del rubro del transporte aseguraron que Henry no era quien normalmente conducía la Ruta 1; él solo estaba cubriendo el turno de su padre.
“Cuando su padre descansaba, él manejaba y cubría la ruta. Él tenía otro trabajo”, aseguró un conductor de la zona.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un sospechoso del caso en la 27 calle de la colonia Reparto Lempira.
El acusado abordó la unidad de transporte en un punto del barrio Barandillas y, sin mediar palabra, disparó contra el joven Henry, según el reporte policial.
Nelson José Vargas Quintanilla, de 25 años de edad, es como fue identificado el detenido, quien supuestamente tiene vínculos con la Mara Salvatrucha MS-13.
Nelson José Vargas Quintanilla cuenta con antecedentes delictivos. Las autoridades continúan recolectando evidencias que lo vinculen directamente con el crimen ocurrido en la Ruta 1.
Los colegas del joven exigen justicia. En horas de la mañana de este miércoles se reportó un paro de transporte en protesta por la violencia en la zona.