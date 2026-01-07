Le cubría el turno a su papá: nuevos detalles del crimen de Henry, conductor acribillado en SPS

  1. Inicio
Henry Orlando Hernández es el conductor del bus que fue atacado a balazos en una unidad de transporte público en San Pedro Sula, pero ese día solo le cubría el turno a su padre

1 de 10

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el conductor asesinado de varios impactos de bala en el barrio Barandillas de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

El conductor del bus de la Ruta 1 fue asesinado la tarde del pasado martes 6 de enero, pero este miércoles ya se capturó a un sospechoso.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Supuestos asaltantes le dispararon a Henry al interior de la unidad y, aunque fue trasladado gravemente herido, falleció en una clínica privada.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Compañeros de trabajo del rubro del transporte aseguraron que Henry no era quien normalmente conducía la Ruta 1; él solo estaba cubriendo el turno de su padre.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

“Cuando su padre descansaba, él manejaba y cubría la ruta. Él tenía otro trabajo”, aseguró un conductor de la zona.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un sospechoso del caso en la 27 calle de la colonia Reparto Lempira.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

El acusado abordó la unidad de transporte en un punto del barrio Barandillas y, sin mediar palabra, disparó contra el joven Henry, según el reporte policial.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Nelson José Vargas Quintanilla, de 25 años de edad, es como fue identificado el detenido, quien supuestamente tiene vínculos con la Mara Salvatrucha MS-13.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Nelson José Vargas Quintanilla cuenta con antecedentes delictivos. Las autoridades continúan recolectando evidencias que lo vinculen directamente con el crimen ocurrido en la Ruta 1.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Los colegas del joven exigen justicia. En horas de la mañana de este miércoles se reportó un paro de transporte en protesta por la violencia en la zona.

 Foto: Redes sociales
