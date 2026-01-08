Refuerzan operativos en San Pedro Sula tras crimen de conductor de bus

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional intensificó los patrullajes y operativos preventivos en distintos bulevares de la ciudad de San Pedro Sula, luego del asesinato de un conductor de transporte público, crimen que, según versiones de sus compañeros, estaría relacionado con el delito de extorsión.
Compañeros de Henry Orlando Hernández Dubón, de 25 años de edad, conductor de la Ruta 1 asesinado la tarde del martes en el barrio Barandillas, aseguraron ayer que su muerte sí le vino por la exigencia del pago de la extorsión y no por otras razones, como maneja la Policía.
En tal sentido, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU-SPS), reforzaron sus operativos en zonas estratégicas, principalmente en los sectores con alta circulación de unidades del transporte público.
Desde tempranas horas, equipos de la DSTU realizan patrullajes en motocicleta sobre el bulevar del Este, a la altura de la colonia Lomas del Carmen, con el objetivo de prevenir delitos que afectan directamente a conductores y usuarios del transporte urbano.
Durante los operativos, los agentes ejecutan controles como la verificación de documentos de identificación en el sistema NACMIS, revisión del estatus vehicular y atención directa a la ciudadanía, como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito.
El refuerzo de estas medidas se da luego del homicidio de un conductor de autobús, hecho que generó temor entre sus compañeros, quienes aseguraron que la víctima había sido asesinada por negarse a pagar extorsión, una problemática que continúa golpeando al sector transporte en la capital industrial del país.
Entre los principales objetivos de los operativos se encuentra la prevención del delito de extorsión, la identificación y captura de integrantes de estructuras criminales, así como brindar mayor seguridad y confianza a los conductores y pasajeros que a diario utilizan el transporte público en San Pedro Sula.