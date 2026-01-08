Refuerzan operativos en San Pedro Sula tras crimen de conductor de bus

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional intensificó los patrullajes y operativos preventivos en distintos bulevares de la ciudad de San Pedro Sula, luego del asesinato de un conductor de transporte público, crimen que, según versiones de sus compañeros, estaría relacionado con el delito de extorsión.

Compañeros de Henry Orlando Hernández Dubón, de 25 años de edad, conductor de la Ruta 1 asesinado la tarde del martes en el barrio Barandillas, aseguraron ayer que su muerte sí le vino por la exigencia del pago de la extorsión y no por otras razones, como maneja la Policía.

En tal sentido, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU-SPS), reforzaron sus operativos en zonas estratégicas, principalmente en los sectores con alta circulación de unidades del transporte público.