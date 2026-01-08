Capturan a un hombre con más de 1,000 dosis de drogas en Yoro

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía capturó ayer a un hombre en poder de más de 1,000 dosis de distintas drogas en la aldea Las Chumbas, sector noroeste del municipio de El Progreso, Yoro .

Se trata de Ángel David Milla Gómez , alias el Ángel (de 20 años), a quienes autoridades sindicales como uno de los mayores distribuidores de drogas independientes de la zona.