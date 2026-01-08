Capturan a un hombre con más de 1,000 dosis de drogas en Yoro

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía capturó ayer a un hombre en poder de más de 1,000 dosis de distintas drogas en la aldea Las Chumbas, sector noroeste del municipio de El Progreso, Yoro .
Se trata de Ángel David Milla Gómez , alias el Ángel (de 20 años), a quienes autoridades sindicales como uno de los mayores distribuidores de drogas independientes de la zona.
El reporte señala que a Milla Gómez le decomisaron un fusil AR-15 y dos cargadores, además de una bolsa de plástico en cuyo interior llevaba ocho paquetes de marihuana, cada uno con un peso aproximado de 1 libra, 792 envoltorios de cocaína, 219 envoltorios de marihuana y otros 78 de piedras de crack.
El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas y porte de arma de fuego de uso prohibido.