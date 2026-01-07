Envían a prisión a hombre que atacó con navaja a la hija de su pareja en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue enviado a prisión este miércoles 7 de enero tras ser acusado de maltrato familiar, luego de atacar con un arma blanca a una menor que intentó defender a su madre de una agresión violenta en Comayagüela.

El imputado fue identificado como Plutarco Martínez, señalado por el Ministerio Público (MP) como responsable de maltrato familiar agravado en perjuicio de una adolescente.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre de 2025. Aparentemente, ese día, la menor se encontraba en su casa cuando sus hermanos menores la alertaron sobre las agresiones físicas del hombre hacia su madre.