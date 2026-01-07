Envían a prisión a hombre que atacó con navaja a la hija de su pareja en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue enviado a prisión este miércoles 7 de enero tras ser acusado de maltrato familiar, luego de atacar con un arma blanca a una menor que intentó defender a su madre de una agresión violenta en Comayagüela.
El imputado fue identificado como Plutarco Martínez, señalado por el Ministerio Público (MP) como responsable de maltrato familiar agravado en perjuicio de una adolescente.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre de 2025. Aparentemente, ese día, la menor se encontraba en su casa cuando sus hermanos menores la alertaron sobre las agresiones físicas del hombre hacia su madre.
Al trasladarse al lugar, la joven observó que Martínez la estaba asfixiando, además de insultarla verbalmente. Al intervenir para defenderla, la adolescente empujó al agresor.
El detenido reaccionó violentamente, sacó una navaja que portaba en su pantalón y la atacó, provocándole una herida en el lado izquierdo del rostro.
Tras el ataque, la menor llamó al Sistema Nacional de Emergencias (911), lo que permitió la llegada de agentes policiales, quienes procedieron a la detención del imputado en el lugar de los hechos.
De acuerdo con el testimonio de la joven, las agresiones contra su madre no eran un hecho aislado, por lo que decidió interponer la denuncia ante el temor por la vida e integridad de su progenitora y de sus hermanos menores.
El detenido fue sometido a una primera audiencia en la que se dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva. Es decir que, estará en prisión mientras se desarrolla todo el proceso legal.