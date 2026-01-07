En persecución capturan a dos supuestos asaltantes en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una persecución policial en el barrio Paz Barahona de esta ciudad dejó como resultado la captura de dos supuestos asaltantes.

Los detenidos son Larry Antonio Mora Pacheco, de 49 años, y Edgar Mauricio Aguilar Díaz, de 25 años, a quienes, de acuerdo con la Policía, se les investiga por presuntamente formar parte de una banda criminal dedicada a cometer asaltos en varios sectores de la ciudad.