En persecución capturan a dos supuestos asaltantes en San Pedro Sula

La Policía informó que a los capturados les decomisaron dos pistolas y dos chalecos antibalas

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 06:54
En persecución capturan a dos supuestos asaltantes en San Pedro Sula

Larry Mora Pacheco y Edgar Aguilar Díaz son las personas detenidas en SPS.

San Pedro Sula, Honduras.- Una persecución policial en el barrio Paz Barahona de esta ciudad dejó como resultado la captura de dos supuestos asaltantes.

Los detenidos son Larry Antonio Mora Pacheco, de 49 años, y Edgar Mauricio Aguilar Díaz, de 25 años, a quienes, de acuerdo con la Policía, se les investiga por presuntamente formar parte de una banda criminal dedicada a cometer asaltos en varios sectores de la ciudad.

El informe de las autoridades señala que ambos hombres trataron de huir al percatarse de la presencia policial; Sin embargo, fueron alcanzados por los uniformados.

Al momento del registro se les encontró en poder de dos armas y dos chalecos antibalas.

