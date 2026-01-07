Investigan si conductor de bus de San Pedro Sula fue asesinado enemistades personales

La víctima respondió al nombre de Henrry Orlando Hernández , de aproximadamente 25 años, quien, según sus compañeros de trabajo, tenía varios años de laborar para la empresa.

San Pedro Sula, Honduras.- Un conductor de un autobús de la Ruta 1 perdió la vida ayer luego de que criminales lo atacaran a balazos cuando conducía la unidad en el barrio Barandillas de esta ciudad.

El reporte policial indica que a eso de las 11:50 am recibió una llamada al sistema de emergencia 911 donde les indicaban que había una persona gravemente herida tras una balacera a una unidad de transporte.

Al desplazarse al lugar, los agentes solo encontraron rastros de sangre y varios casquillos de bala en la calle, ya que compañeros habían trasladado a Henrry Orlando Hernández a una clínica privada, donde lamentablemente se reportó su muerte minutos después de su ingreso.

Los médicos que lo atendieron dijeron que las heridas que tenía en su cuerpo causaron daños a órganos vitales que causaron su caída.

Aunque en un principio se manejó que el ataque se había tratado de un asalto, las autoridades policiales dijeron que tenían información de que los criminales abordaron la unidad de transporte y se dirigieron directamente hacia el joven Henry Orlando para inferirle al menos cinco balazos.

Un video captado por una persona después del ataque y que estaba cerca del lugar muestra cómo los pasajeros de la unidad salen nerviosos.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron ayer diligencias para determinar si al motorista lo mataron por enemistades o producto de la extorsión a la que es sometido el sector del transporte por parte de estructuras criminales.