Cuadro a cuadro: lo que se sabe del accidente ocurrido en Villa Vieja

Durante la mañana del 4 de enero, un accidente de tránsito en la aldea Villa Vieja, salida al oriente de Tegucigalpa, se transformó en una escena de violencia. Posteriormente, se confirmó la muerte de Dabinson Alonzo Fiallos. Esto revelaron las autoridades sobre el incidente:
El vehículo en el que viajaban volcó parcialmente tras perder el control, levantando una nube de polvo y dejando piezas esparcidas sobre el pavimento.
Testigos relataron que uno de los ocupantes logró salir aparentemente ileso, mientras otra persona permanecía herida en la vía.
Según los relatos y registros de cámaras de seguridad, el hombre que salió del automóvil comenzó a agredir a quienes lo acompañaban en el lugar, utilizando objetos que tenía a su alcance.
Luego de ser capturado por las autoridades, este martes 6 de enero de 2026, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentó requerimiento fiscal contra Daniel Alejandro Ortega Álvarez, a quien señala como responsable de la agresión que precedió a la muerte de Alonzo Fiallos.
Así como de un delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada contra una mujer.
De acuerdo con la investigación, el altercado se originó cuando el conductor arrancó de forma brusca el vehículo y, tras ser increpado para que se tranquilizara, atacó a las víctimas con una botella de vidrio, lo que derivó en la pérdida de control del automóvil.
Tras el vuelco, cámaras de seguridad captaron el momento en que el sospechoso habría golpeado a Dabinson Alonzo Fiallos con una pieza de madera.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena y procedieron a la detención del implicado, además de trasladar a los heridos al Hospital Escuela.
Horas después, las autoridades confirmaron la muerte de Alonzo Fiallos. No obstante, será Medicina Forense la encargada de determinar si el fallecimiento fue consecuencia directa del accidente de tránsito o de los golpes contusos sufridos tras el vuelco.