Policía: Primas asesinadas en Yoro habían sido amenazadas

Las víctimas son Jennifer Daniela Archaga Reyes y Suheidy Alejandra Reyes , ambas de 16 años, a quienes familiares buscaban luego de perder contacto con ellas desde la mañana de ese mismo domingo.

San Pedro Sula, Honduras.- Miembros de una estructura criminal que opera en Sulaco, Yoro , había amenazado días antes a primas asesinadas y halladas sin vida la noche del domingo en la aldea San Antonio , de esa misma localidad, indican primeras líneas investigativas de la Policía.

Familiares indicaron que ellas trabajaban en San Pedro Sula, en labores domésticas, y que habían viajado a Sulaco por fin de año. Ambas presentaban heridas provocadas por arma blanca y arma de fuego.

La información que manejan los agentes hasta el momento es que miembros de una de las bandas criminales que ejercen su poder en la zona y cuyo nombre se reservan para no entorpecer la investigación había advertido a las jovencitas días antes no llegar al sector, ya que las relacionaban a una estructura criminal contraria que pretende ingresar a su territorio para desplazarlos.

Los agentes dijeron que hacer caso omiso a la amenaza conllevó a que ambos perdieran la vida violentamente. “Hasta el momento manejamos que la banda que las mató las había amenazado al considerarlas parte de sus enemigos que pretenden ampliar su radio de operaciones ilícitas en su territorio. La investigación sigue su curso para determinar si en efecto ellas eran parte de una estructura criminal, lo que sí está claro es que, por la forma como las mataron, es característico de como operan bandas criminales”, informó un agente que trabaja en el caso.