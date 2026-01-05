Con heridas de bala y de arma blanca encontraron a Alejandra y a Jennifer en Sulaco

Yoro, Honduras.- Las autoridades investigan la muerte violenta de dos primas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados la tarde del domingo 4 de enero en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

La subinspectora Dunia Palma informó que ese mismo día se recibió una denuncia por la desaparición de las adolescentes, identificadas como Jennifer Archaga Reyes y Alejandra Reyes, de 15 y 16 años de edad.

Horas más tarde, se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida, los cuales fueron reconocidos por familiares como las menores que habían sido reportadas como desaparecidas.