Con heridas de bala y de arma blanca encontraron a Alejandra y a Jennifer en Sulaco

Yoro, Honduras.- Las autoridades investigan la muerte violenta de dos primas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados la tarde del domingo 4 de enero en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
La subinspectora Dunia Palma informó que ese mismo día se recibió una denuncia por la desaparición de las adolescentes, identificadas como Jennifer Archaga Reyes y Alejandra Reyes, de 15 y 16 años de edad.
Horas más tarde, se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida, los cuales fueron reconocidos por familiares como las menores que habían sido reportadas como desaparecidas.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, las jóvenes residían en San Pedro Sula, donde trabajaban en labores domésticas, pero habían regresado a su comunidad de origen para pasar las fiestas de fin de año.
Según el levantamiento inicial, las causas de muerte de ambas jóvenes habrían sido provocadas por el uso de armas de fuego y arma blanca.
No obstante, las autoridades aseguraron que será el dictamen de Medicina Forense el que determine oficialmente las circunstancias y causas del fallecimiento.
Equipos de investigación permanecen en la zona recolectando evidencias y desarrollando diligencias para esclarecer el hecho y dar con los responsables del doble homicidio.