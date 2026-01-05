Madre con cáncer murió de fulminante infarto al enterarse del asesinato de su hijo en Danlí

Rosa Rodríguez, una madre de familia que luchaba contra el cáncer, murió de un fulminante infarto tras enterarse del asesinato de su hijo, registrado en la colonia José Antonio Urrutia, en Danlí, en el departamento de El Paraíso, el domingo 4 de mayo. A continuación los detalles.
Jeffry Montalván fue asesinado a disparos junto a otro hombre identificado como Carlos Rivas. Según la versión de testigos, fueron atacados a disparos por individuos desconocidos que se dieron a la fuga tras cometer el doble asesinato.
Testigos manifestaron que Jeffry fue herido mortalmente y, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, finalmente falleció en el lugar. de los hechos.
Agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar de los hechos y acordonaron la escena del crimen hasta la llegada de miembros de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos.
Familiares de Jeffry relataron que su madre enferma no pudo acompañarlo en sus últimos momentos de vida, debido a su delicado estado de salud. Agregaron que sufrió un infarto luego de conocer la noticia de que su hijo había muerto. "La noticia de la pérdida fue demasiado para ella", manifestaron.
La noticia ha causado gran conmoción en la comunidad, pues era conocido que Cándida Rodríguez, luchaba contra un cáncer de piel en etapa terminal.
"Qué tristeza, Dios les dé consuelo a sus familiares". "No pudo soportar la muerte de su hijo". "Él se la llevó... sabía que era quien miraba por ella". "Qué dolor tan grande. Como ser humano se siente, pero no imagino lo que sintió la madre", son algunos comentarios que se leen al respecto en redes sociales.
Cabe mencionar que hasta ahora se desconoce el móvil del crimen y la identidad de quienes lo cometieron.
No obstante, las autoridades informaron que están investigando el caso para dar con el paradero de los hechores, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.
Mientras tanto, familiares y vecinos se encuentran velando los restos mortales de Rosa Rodríguez, Jefry Montalván y Carlos Rivas, previo a darles el último adiós en un cementerio local.