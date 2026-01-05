Capturan a hombre que intentó matar a su expareja en el sector Plan de Los Pinos

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de 42 años fue capturado luego de intentar quitarle la vida a golpes a su expareja, tras irrumpir violentamente en su vivienda ubicada en la colonia Plan de Los Pinos, en Tegucigalpa, Distrito Central.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el hecho ocurrió el sábado 3 de enero, cuando el sospechoso, bajo los efectos del alcohol, llegó a la casa de la mujer y forzó la puerta de entrada mientras la insultaba. Una vez dentro, la atacó de manera brutal, propinándole múltiples golpes con puños y patadas en distintas partes del cuerpo, dejándola gravemente herida.

La agresión se habría intensificado debido a problemas personales entre ambos, pese a que ya no convivían como pareja. La intervención oportuna de los hijos de la víctima evitó que el ataque terminara en una tragedia mayor.

Tras conocerse el caso, agentes policiales iniciaron un operativo en la zona y lograron ubicar y detener al agresor en flagrancia. El individuo, quien trabaja como guardia de seguridad y es residente del mismo sector, fue puesto bajo custodia para enfrentar cargos ante la justicia.

La mujer fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario de la capital, donde permanece en proceso de recuperación bajo atención médica especializada.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El detenido deberá responder por el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada, en perjuicio de su expareja de hogar, mientras es remitido a la Fiscalía de Turno para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia doméstica, recordando que la intervención temprana puede salvar vidas.