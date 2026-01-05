  1. Inicio
  2. · Sucesos

Exigía L25 millones: Capturan mujer implicada en el secuestro de un empresario

La detenida se encontraba prófuga de la justicia desde hace más de 11 años, momento en el que ocurrió el secuestro en el que se le involucra

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 11:15
Exigía L25 millones: Capturan mujer implicada en el secuestro de un empresario

La mujer fue remitida a la autoridad judicial competente para continuar con el proceso legal correspondiente.

 Foto: Cortesía

Santa Bárbara, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este lunes -5 de enero- a una mujer de 45 años, acusada de secuestrar a un empresario en el departamento de Santa Bárbara.

La detención se realizó en la aldea San Isidro, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, donde la sospechosa se mantenía prófuga de la justicia desde hace más de 11 años, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la DPI, a la detenida se le ejecutó una orden judicial pendiente emitida el 14 de abril de 2014 por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

A disparos asesinan a una pareja en el sector Rivera Hernández, San Pedro Sula

Según el expediente judicial, el secuestro ocurrió el 16 de agosto de 2009, cuando el empresario fue raptado por varios individuos desconocidos.

Aparentemente, los criminales se hicieron pasar por agentes de la extinta Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), para lograr ejecutar su plan.

El secuestro se perpetró cerca de la vivienda de la víctima, frente a varios testigos, en el sector de Naco, Cortés. Posteriormente, los captores exigieron el pago de 25 millones de lempiras para liberar al empresario.

Con dos hombres atropellados y un motociclista muerto cerraron los accidentes de tránsito en 2025

La mujer fue remitida a la autoridad judicial competente para continuar con el proceso legal correspondiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias