Exigía L25 millones: Capturan mujer implicada en el secuestro de un empresario

Santa Bárbara, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este lunes -5 de enero- a una mujer de 45 años, acusada de secuestrar a un empresario en el departamento de Santa Bárbara.

La detención se realizó en la aldea San Isidro, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, donde la sospechosa se mantenía prófuga de la justicia desde hace más de 11 años, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la DPI, a la detenida se le ejecutó una orden judicial pendiente emitida el 14 de abril de 2014 por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés.