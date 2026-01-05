Joven muere cuando hacía un "pique" en San Francisco de la Paz, Olancho

Olancho, Honduras.- Un joven de 21 años perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho. La víctima fue identificada como José Alexis Ochoa Murillo, quien se conducía en una motocicleta cuando impactó contra un vehículo tipo turismo. De acuerdo con información preliminar, el joven realizó un pique en su motocicleta al momento del percance.

Tras el fuerte impacto, Ochoa Murillo fue trasladado de emergencia al Hospital San Francisco, donde ingresó en estado grave; sin embargo, minutos después las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento. El hecho se registró el domingo 4 de enero de 2026, generando consternación entre familiares y pobladores de la zona. Las autoridades competentes investigan las circunstancias exactas del accidente para determinar responsabilidades. Los accidentes de tránsito siguen siendo la segunda causa de muerte en el país, solo superados por los homicidios. Iniciando el año, el 1 de enero de 2026, ocho personas perdieron la vida en cinco accidentes de tránsito en Honduras, la mayoría involucrando motocicletas.