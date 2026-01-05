Joven muere cuando hacía un "pique" en San Francisco de la Paz, Olancho

Olancho, Honduras.- Un joven de 21 años perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho.
La víctima fue identificada como José Alexis Ochoa Murillo, quien se conducía en una motocicleta cuando impactó contra un vehículo tipo turismo. De acuerdo con información preliminar, el joven realizó un pique en su motocicleta al momento del percance.
Tras el fuerte impacto, Ochoa Murillo fue trasladado de emergencia al Hospital San Francisco, donde ingresó en estado grave; sin embargo, minutos después las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento.
El hecho se registró el domingo 4 de enero de 2026, generando consternación entre familiares y pobladores de la zona. Las autoridades competentes investigan las circunstancias exactas del accidente para determinar responsabilidades.
Los accidentes de tránsito siguen siendo la segunda causa de muerte en el país, solo superados por los homicidios.
Iniciando el año, el 1 de enero de 2026, ocho personas perdieron la vida en cinco accidentes de tránsito en Honduras, la mayoría involucrando motocicletas.
Mientras que la noche del sábado -3 de enero- un fatal accidente en motocicleta cobró la vida de un menor de edad frente al Mall Altara, en el bulevar que conduce hacia Armenta, en San Pedro Sula, Cortés.
Según las autoridades de tránsito, en 2025 hubo un aumento de 7 personas más muertas por accidentes de tránsito en comparación con el 2024.
Asimismo indicaron que el 2025 cerró con 1894 personas fallecidas por las imprudencias de conductores al volante.