  1. Inicio
  2. · Sucesos

Con dos hombres atropellados y un motociclista muerto cerraron los accidentes de tránsito en 2025

Los accidentes de tránsito siguieron enlutando a las familias hondureñas hasta el último día del 2025; tres personas murieron en fatales hechos

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 09:33
Con dos hombres atropellados y un motociclista muerto cerraron los accidentes de tránsito en 2025

41 accidentes de tránsito se registraron en la noche del 31 de diciembre.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Con luto y dolor finalizaron el 2025 varias familias hondureñas producto de los accidentes de tránsitos.

Según la portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV), Rixi Montoya, el 31 de diciembre se registraron 41 accidentes viales a nivel nacional.

Lo indicado por la subinspectora policial, producto de la imprudencia al volante, se reportaron tres personas fallecidas.

Entre las personas muertas se encuentran un motociclista que perdió la vida luego de atropellar a una persona en el bulevar Económica Europea, a la altura del aeropuerto Toncontín.

Rescatan a cuatro personas secuestradas y capturan a cinco miembros de la pandill 18

La víctima fue identificada como Andrés David Bustillo Torres, quien según el relato de personas que estaban por la zona, el joven se conducía a exceso de velocidad y un supuesto indigente se le cruzó en el camino provocando el fatal accidente.

La persona atropellada fue trasladada gravemente herido hacia el Hospital Escuela.

El cuerpo del motociclista quedó a un costado de la calle.

El cuerpo del motociclista quedó a un costado de la calle.

(Foto: Estalin Irías/El Heraldo )

Los bomberos de Talanga informaron que en la aldea Río Dulce, en la carretera a Olancho, se encontró a una persona fallecida a la orilla de la carretera. Según el reporte, la víctima presentaba múltiples golpes en su cuerpo producto de un atropellamiento. La persona no fue identificada en el lugar y su cuerpo fue llevado a la morgue.

La persona fallecida en Talanga no fue identificada por los bomberos.

La persona fallecida en Talanga no fue identificada por los bomberos.

 (Foto: Cortesía Bomberos )

Otra víctima que se registró en la última noche del 2025 fue en Villanueva, Cortés. Los bomberos informaron que una persona fue atropellada por un mototaxi cuando cruzaba la calle.

La víctima fue identificada como Juan de Dios Sarmiento, de 58 años. Según el reporte preliminar de los bomberos, el ciudadano presentaba un trauma craneoencefálico.

Como Juan de Dios Sarmiento fue identificada la víctima de Villanueva, Cortés.

Como Juan de Dios Sarmiento fue identificada la víctima de Villanueva, Cortés.

(Foto: Cortesía Bomberos )

Según las autoridades de tránsito, en 2025 hubo un aumento de 7 personas más muertas por accidentes de tránsito en comparación con el 2024.

Asimismo inficaron que el 2025 cerró con 1894 personas fallecidas por las imprudencias de conductores al volante.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias