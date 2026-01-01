Con dos hombres atropellados y un motociclista muerto cerraron los accidentes de tránsito en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Con luto y dolor finalizaron el 2025 varias familias hondureñas producto de los accidentes de tránsitos. Según la portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV), Rixi Montoya, el 31 de diciembre se registraron 41 accidentes viales a nivel nacional. Lo indicado por la subinspectora policial, producto de la imprudencia al volante, se reportaron tres personas fallecidas. Entre las personas muertas se encuentran un motociclista que perdió la vida luego de atropellar a una persona en el bulevar Económica Europea, a la altura del aeropuerto Toncontín.

La víctima fue identificada como Andrés David Bustillo Torres, quien según el relato de personas que estaban por la zona, el joven se conducía a exceso de velocidad y un supuesto indigente se le cruzó en el camino provocando el fatal accidente. La persona atropellada fue trasladada gravemente herido hacia el Hospital Escuela.

Los bomberos de Talanga informaron que en la aldea Río Dulce, en la carretera a Olancho, se encontró a una persona fallecida a la orilla de la carretera. Según el reporte, la víctima presentaba múltiples golpes en su cuerpo producto de un atropellamiento. La persona no fue identificada en el lugar y su cuerpo fue llevado a la morgue.

Otra víctima que se registró en la última noche del 2025 fue en Villanueva, Cortés. Los bomberos informaron que una persona fue atropellada por un mototaxi cuando cruzaba la calle. La víctima fue identificada como Juan de Dios Sarmiento, de 58 años. Según el reporte preliminar de los bomberos, el ciudadano presentaba un trauma craneoencefálico.