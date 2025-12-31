Rescatan a cuatro personas secuestradas y capturan a cinco miembros de la pandill 18

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro personas que se encontraban secuestradas desde el pasado 27 de diciembre fueron rescatadas, sanas y salvas durante la madrugada de este día en un operativo ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros, en la colonia Las Palmas, sector Chamelecón, en San Pedro Sula.

Las autoridades informaron que el rescate se realizó sin efectuar ningún pago, pese a que los secuestradores exigían cinco millones de lempiras a cambio de la liberación de las víctimas.

Durante la operación fueron capturados cinco presuntos responsables, identificados como miembros activos de la Pandilla 18.

De acuerdo con el informe oficial, las víctimas —entre ellas una comerciante y un menor de edad— fueron privadas de su libertad cuando se dirigían a realizar actividades comerciales relacionadas con la venta de café, en el municipio de San Jerónimo, Comayagua.