Rescatan a cuatro personas secuestradas y capturan a cinco miembros de la pandill 18

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro personas que se encontraban secuestradas desde el pasado 27 de diciembre fueron rescatadas, sanas y salvas durante la madrugada de este día en un operativo ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros, en la colonia Las Palmas, sector Chamelecón, en San Pedro Sula.
Las autoridades informaron que el rescate se realizó sin efectuar ningún pago, pese a que los secuestradores exigían cinco millones de lempiras a cambio de la liberación de las víctimas.
Durante la operación fueron capturados cinco presuntos responsables, identificados como miembros activos de la Pandilla 18.
De acuerdo con el informe oficial, las víctimas —entre ellas una comerciante y un menor de edad— fueron privadas de su libertad cuando se dirigían a realizar actividades comerciales relacionadas con la venta de café, en el municipio de San Jerónimo, Comayagua.
Tras perder contacto con ellas, los familiares comenzaron a recibir llamadas amenazantes en las que se confirmaba el secuestro.
Mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación, los equipos policiales lograron ubicar el inmueble donde las personas permanecían cautivas, lo que permitió su liberación y la detención de los sospechosos, quienes cuentan con antecedentes delictivos.
Las víctimas fueron trasladadas a Medicina Forense para su evaluación médica, mientras que los detenidos serán remitidos a la Fiscalía por los delitos de secuestro agravado, portación ilegal de armas de uso prohibido, uso de indumentaria policial, asociación para delinquir, robo y robo de vehículos.