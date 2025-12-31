"Se me fue para el cielo": luto por muerte de Isis, integrante de banda de guerra

La vida de Isis Dayana Hernández, una talentosa joven que formaba parte de la Banda de Guerra Juvenil Jarimer, se apagó el pasado 27 de diciembre, generando gran conmoción en la capital.
La banda de guerra dio a conocer el deceso de Isis Dayana Hernández a través de su página oficial, donde compartieron un emotivo mensaje de despedida. "Una integrante menos en el escenario, pero eterna en nuestros corazones. Que descanse en paz. A su familia, nuestro más sincero pésame. Gracias por habernos permitido compartir la música y la vida con alguien tan especial", escribieron.
El grupo juvenil agregó que la memoria de Isis seguirá viva en cada nota, marcha y redoble que interpreten, rindiendo homenaje a su talento y pasión por la música.
La Banda de Guerra Juvenil Jarimer reiteró su cercanía y solidaridad con la familia de la joven, en medio del dolor que atraviesan.
Cabe mencionar que hasta el momento, la familia de Isis Hernández no ha revelado las causas de su fallecimiento, manteniendo en reserva los detalles relacionados con su partida.
Quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ella resaltaron su disciplina, carácter firme y entusiasmo por la música.
Su dedicación y brillo en cada presentación le valieron el respeto y la admiración de sus compañeros y de la comunidad estudiantil.
Tras la lamentable noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida, homenajes y palabras de aliento. "Hoy nos falta una voz, un sonido y una amiga. Honraremos su vida haciendo lo que ella más amaba: hacer música".
Otros compañeros también compartieron sus recuerdos y aprendizajes con Isis. Samuel Mendoza expresó: "Me enseñaste mucho y todos aquellos regaños valían la pena. Te extrañaremos mucho". "Era una de las personas que más admiré dentro de la cancha por su forma de dejarlo todo. Jamás te olvidaremos, se fue una grande".
La familia de la joven se encuentra devastada por su irreparable pérdida en esta época de Navidad. "Mi eterna Isis, un ángel más en el cielo". "Se me fue para el cielo", escribieron sus seres queridos en redes sociales.