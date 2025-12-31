"Se me fue para el cielo": luto por muerte de Isis, integrante de banda de guerra

La banda de guerra dio a conocer el deceso de Isis Dayana Hernández a través de su página oficial, donde compartieron un emotivo mensaje de despedida. "Una integrante menos en el escenario, pero eterna en nuestros corazones. Que descanse en paz. A su familia, nuestro más sincero pésame. Gracias por habernos permitido compartir la música y la vida con alguien tan especial", escribieron.