Mujer muere aplastada por contenedor en accidente de rastra en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer perdió la vida trágicamente tras ser aplastada por el contenedor de una rastra que volcó en el bulevar del Este, San Pedro Sula, a la altura del desvío a Lomas del Carmen, específicamente en una parada de autobuses, según informes preliminares.
El cuerpo de la víctima quedó bajo el automotor, mientras que su bolso negro y pertenencias quedaron cerca de la escena.
Testigos indicaron que otra persona, un hombre, también habría resultado aplastado, aunque la Policía Nacional no ha confirmado oficialmente esta información.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Las autoridades indicaron que el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó el accidente.
La zona permanece acordonada mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.