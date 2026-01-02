Mujer muere aplastada por contenedor en accidente de rastra en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer perdió la vida trágicamente tras ser aplastada por el contenedor de una rastra que volcó en el bulevar del Este, San Pedro Sula, a la altura del desvío a Lomas del Carmen, específicamente en una parada de autobuses, según informes preliminares.

El cuerpo de la víctima quedó bajo el automotor, mientras que su bolso negro y pertenencias quedaron cerca de la escena.