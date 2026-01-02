Incendio consume bodegas de una empresa de llantas en Tocoa, Colón

Sin embargo, minutos después, las llamas volvieron con fuerza y comenzaron a avanzar dentro de las oficinas y las bodegas donde hay producto inflamable.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro comenzó a eso de las 5:50 de la mañana, y los bomberos habían logrado controlar las llamas.

Colón, Honduras.- Un voraz incendio consumió varas bodegas de una empresa distribuidora de llantas y lubricantes ubicada en la ciudad de Tocoa , Colón , en el norte de Honduras.

"Pudimos sacar solo lo que estaba en el área de sala de ventas, pero no fue todo lo que sacamos, porque ya el cielo falso se estaba cayendo y ya no podíamos estar ahí adentro", dijo a HCH uno de los empleados que estaba ayudando a los bomberos.

De acuerdo con el hombre, quien no brindó su nombre, el lugar donde inicio el incendio fue donde estaban todos los productos inflamables, hecho que ha complicado la extinción del mismo.

El Cuerpo de Bomberos lucha a contrarreloj para que las llamas no se propaguen a los demás comercios cercanos.

El comandante de los bomberos afirmó que la situación se está complicando por lo que hay almacenado en el sector. "En la parte de atrás hay paredes, entonces se nos está complicando entrar hasta allá, entonces primero tenemos que controlar aquí en el sector de las llantas para luego pasar a la última bodega".

Hasta las 7:20, los apagafuegos no habían podido controlar las llamas.