Hallan tercera víctima en La Ceiba vinculada a la pareja muerta en baúl de vehículo

Una tercera víctima fue encontrada en el río Cangrejal; investigan el vínculo a la pareja hallada muerta en un baúl de un vehículo en el mismo lugar

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 07:07
José Aldredor Martínez, de 19 años, fue asesinado a tiros cerca del río Cangrejal; investigan conflictos personales como posible móvil.

 Foto: Policía Nacional

La Ceiba, Atlántida.- Una tercera víctima fue localizada en la misma zona donde el 1 de enero se encontró a una pareja muerta, atada de pies y manos, dentro de un baúl en la carretera hacia la cuenca del río Cangrejal, de La Ceiba, Atlántida.

El joven fue identificado como José Aldredor Martínez López, de 19 años, quien presentaba al menos dos impactos de arma de fuego. Su cuerpo fue hallado cerca del río, en las cercanías de la camioneta implicada en el doble homicidio.

Familiares informaron que Martínez López había sido reportado como desaparecido y que mantenía una relación sentimental con la hija de una de las víctimas encontradas en el baúl.

Según versiones preliminares, el joven habría intentado escapar corriendo hacia el río, pero fue alcanzado y atacado a tiros.

Pareja hallada en el baúl

El hallazgo inicial ocurrió la madrugada del 1 de enero, cuando la Policía Nacional recibió un reporte del Sistema Nacional de Emergencias 911 y localizó una camioneta Kia gris con dos cuerpos en el compartimento trasero.

Las víctimas fueron identificadas como Roger Omar Amaya Reyes, de 25 años, y Gladys Cárcamo García, de 33.

Las autoridades investigan conflictos personales como posible motivo del crimen.

"La hipótesis menos descartable podría tratarse de enemistades personales. Se trabaja para identificar a los responsables", indicó Hermelo Madrid, portavoz policial en HCH.

