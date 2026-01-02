Hallan tercera víctima en La Ceiba vinculada a la pareja muerta en baúl de vehículo

La Ceiba, Atlántida.- Una tercera víctima fue localizada en la misma zona donde el 1 de enero se encontró a una pareja muerta, atada de pies y manos, dentro de un baúl en la carretera hacia la cuenca del río Cangrejal, de La Ceiba, Atlántida.

El joven fue identificado como José Aldredor Martínez López, de 19 años, quien presentaba al menos dos impactos de arma de fuego. Su cuerpo fue hallado cerca del río, en las cercanías de la camioneta implicada en el doble homicidio.

Familiares informaron que Martínez López había sido reportado como desaparecido y que mantenía una relación sentimental con la hija de una de las víctimas encontradas en el baúl.

Según versiones preliminares, el joven habría intentado escapar corriendo hacia el río, pero fue alcanzado y atacado a tiros.