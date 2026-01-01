  1. Inicio
Hallan a pareja muerta en el baúl de un vehículo en La Ceiba

Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron localizadas atadas de manos y pies dentro de una camioneta

  01 de enero de 2026
Agentes policiales resguardan la escena donde fue localizada una camioneta con dos personas sin vida en su interior, en un sector de La Ceiba.

 Foto: cortesía San Juan HN

Atlántida, Honduras.- Un hecho violento conmocionó a los habitantes de La Ceiba, Atlántida, la noche del miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando autoridades encontraron a una pareja sin vida en el baúl de un vehículo, tras una alerta recibida por el Sistema Nacional de Emergencia 911.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, agentes se desplazaron hasta un desvío hacia la cuenca del río Cangrejal, donde ubicaron una camioneta marca Kia, color gris, estacionada a la orilla de la calzada.

Al inspeccionar el automóvil, confirmaron la presencia de dos cuerpos en el compartimiento trasero.

El reporte policial indicó que las víctimas estaban atadas de manos y pies, lo que llevó a las autoridades a acordonar y resguardar la escena para preservar posibles evidencias relacionadas con el crimen.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Roger Omar Amaya Reyes, de 25 años, y Gladys Cárcamo García, de 33.

Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue de la ciudad, donde personal de Medicina Forense realizará la autopsia correspondiente y los procedimientos legales de reconocimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

