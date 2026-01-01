Hallan a pareja muerta en el baúl de un vehículo en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- Un hecho violento conmocionó a los habitantes de La Ceiba, Atlántida, la noche del miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando autoridades encontraron a una pareja sin vida en el baúl de un vehículo, tras una alerta recibida por el Sistema Nacional de Emergencia 911.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, agentes se desplazaron hasta un desvío hacia la cuenca del río Cangrejal, donde ubicaron una camioneta marca Kia, color gris, estacionada a la orilla de la calzada.

Al inspeccionar el automóvil, confirmaron la presencia de dos cuerpos en el compartimiento trasero.