Las imágenes del fatal choque entre pick-up y camión en Cofradía

Brayan Gutiérrez perdió la vida tras un choque entre su pick-up y un camión en la recta de Casa Quemada. Su esposa embarazada sufrió lesiones graves

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 11:57
El primer accidente mortal del 2026 en Cofradía cobró la vida de un hombre, dejando hospitalizada a su esposa embarazada debido a las lesiones. Aquí las imágenes de la tragedia en pleno 1 de enero.

Fotos cortesía: X.
Personal de emergencia trabaja en la escena donde murió Brayan Gutiérrez y resultó herida su esposa.
La zona del accidente muestra señales de la violencia del choque entre los dos vehículos.
Ambulancias trasladaron a la víctima herida a un centro médico cercano.
Restos del pick-up involucrado en el primer accidente fatal del año en Cofradía, Cortés.
El camión quedó parcialmente dañado tras el fuerte impacto registrado en la recta de Casa Quemada.
La carretera permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban labores de rescate y levantamiento de evidencias.
La carretera sigue parcialmente cerrada mientras se concluyen los trabajos de seguridad y limpieza en la recta de Casa Quemada.
Los restos del pick-up y del camión evidencian la fuerza del impacto ocurrido esta mañana.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
Vecinos y transeúntes observan la escena impactados por la tragedia que marcó el inicio del año.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
El primer accidente mortal del 2026 en Cofradía movilizó a autoridades y equipos de emergencia locales.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
Equipos de socorro inspeccionan el lugar para determinar las causas del fatal accidente.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
