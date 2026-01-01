Recuento trágico: accidentes y muertes durante fiestas de fin de año en Honduras

En la colonia Betania, en Comayagüela, se registró un incidente violento que dejó como saldo un hombre muerto. De acuerdo con testigos, la víctima cuya identidad se desconoce, fue macheteada por otro hombre, durante una "riña de borrachos". Por su parte, el sospechosos huyó de la escena del crimen, mientras que la víctima quedó tendida en plena calle hasta que las autoridades llegaron.