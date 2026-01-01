Recuento trágico: accidentes y muertes durante fiestas de fin de año en Honduras

Desafortunadamente, sí se registraron muertes violentas o por accidentes durante las fiestas de fin de año, enlutando a varias familias hondureñas. A continuación un recuento de casos.
Un motociclista murió tras un terrible accidente de tránsito registrado durante la noche del 31 de diciembre, a la altura del Aeropuerto Toncontín. Hasta ahora, se desconoce la identidad del fallecido.
En la colonia Betania, en Comayagüela, se registró un incidente violento que dejó como saldo un hombre muerto. De acuerdo con testigos, la víctima cuya identidad se desconoce, fue macheteada por otro hombre, durante una "riña de borrachos". Por su parte, el sospechosos huyó de la escena del crimen, mientras que la víctima quedó tendida en plena calle hasta que las autoridades llegaron.
En otro trágico suceso, un accidente en la carretera Cofradía, en Cortes, cobró la vida de un hombre y dejó gravemente herida a una mujer en estado de embarazo. El impacto entre un camión y un pickup en la recta frente a las bombas de agua fue fatal para el conductor, identificado como Bryan David Gutiérrez, cuyo hermano confirmó su fallecimiento.
Mientras jugaba en las maquinitas de una pulpería en la colonia El Carmen, en San Pedro Sula, un hombre fue asesinado a disparos por un desconocido que le disparó aproximadamente seis veces. La víctima, Rony Alexander Alvarado, fue trasladada a un centro médico, pero falleció horas después debido a las heridas.
En Santa Ana, Francisco Antonio López, de 45 años, perdió la vida tras sufrir un accidente en su motocicleta en la mañana del jueves. Las autoridades investigan las circunstancias exactas en las que ocurrió.
En La Ceiba, una pareja fue encontrada sin vida, atada de manos y pies en la cajuela de un vehículo abandonado en la cuenca del Río Cangrejal. Identificados como Roger Omar Amaya Reyes y Gladys Cárcamo García. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la respectiva autopsia, mientras que las autoridades policiales investigan el doble homicidio.
En El Progreso, Yoro, Gadiel Lazo fue asesinado a balazos en el Barrio Villatoro, en medio de las celebraciones por la llegada del 2026. Su muerte causó gran conmoción entre los pobladores del lugar. Agentes policiales arribaron al lugar para realizar las indagaciones y el levantamiento del cadáver.
En Cortés, Juan de Dios Sarmiento, cruzando la calle en la carretera que conecta Villanueva con San Manuel, fue arrollado por una mototaxi que le quitó la vida en el acto.
Una tragedia adicional ocurrió en Talanga, Francisco Morazán, donde Héctor Rubilio Ramírez, de 44 años, perdió la vida tras ser embestido por un vehículo en la carretera a Olancho. La víctima fue atropellada cerca de la Aldea Río Dulce.
Finalmente, en Comayagüela, un joven presuntamente secuestrado fue hallado muerto, ejecutado a balazos en la aldea La Cuesta #1. La policía investiga para determinar los motivos y los responsables de este crimen.
Las autoridades lamentan que se haya registrado varios accidentes y muertes violentas durante estas épocas festivas en las que nadie se espera una tragedia.