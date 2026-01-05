Iba con su padre en una moto y una rastra le pasó por encima: Roxana Mendoza murió en SPS

Como Roxana Clarivel Mendoza fue identificada la joven que perdió la vida en el bulevar del Norte de San Pedro Sula este lunes 5 de enero.
Se conoció que la víctima era una joven de 22 años que se desplazaba junto a su padre a bordo de una motocicleta.
El accidente ocurrió en el bulevar del Norte, a la altura de la residencial Santa Mónica. La víctima fue arrastrada por varios metros por el vehículo pesado.
El padre de la joven resultó con varias heridas y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar a la espera de personal de Medicina Forense, que se encargó del levantamiento cadavérico.
¿Cómo ocurrió el accidente? La joven se movilizaba junto a su padre y, de manera preliminar, se informó que la rastra les habría quitado el derecho de vía.
Según testigos que transitaban por el lugar, la joven fue arrastrada varios metros entre las llantas del vehículo pesado.
El cuerpo de la víctima presentó heridas graves producto del impacto del automotor.
La motocicleta en la que se conducían Roxana y su padre quedó en el suelo, con derrame de gasolina y aceite.
Los cascos de las víctimas quedaron sobre el pavimento, junto a varias partes de la motocicleta esparcidas en la vía.