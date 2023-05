Consumo de cigarros electrónicos pone en riesgo la salud de los jóvenes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la actualidad muchos jóvenes consumen los famosos “vape” o vapeadores, cigarros electrónicos que repercuten negativamente en la salud de las personas sin que ellos se den cuentan.

Varios hondureños aseguran que el “vape” no trae consecuencias en su organismo debido a que el producto no contiene nicotina, sin embargo, no es como parece.

Según el infectólogo Tito Alvarado, una de las grandes consecuencias al consumir el “vape” puede ser el “cáncer de pulmón”.“Los hondureños están mal informados si consideran que este no trae nicotina, al contrario, es igual o peor que un cigarrillo común”, manifestó.