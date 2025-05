Desmiente rumores de una orden de captura en contra de gerente de Koriun

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la Unidad Metropolitana de la Policía Nacional de San Pedro Sula, Amancio Olivera, desmintió este martes 13 de mayo la supuesta orden de captura en contra de Iván Velásquez, representante de Koriun Inversiones.

"Yo no he visto una orden de captura, nadie puede decir que tiene una orden de captura el ciudadano Iván Velásquez, si no la tienen en sus manos", manifestó ante los medios y ciudadanos afectados que se encuentran en las afueras de Koriun, esperando les devuelvan su dinero.

El vocero policial fue contundente al señalar que, desde la institución, todavía no hay ninguna orden vigente contra Velásquez. "Nosotros como Policía Nacional no tenemos orden de captura en contra de este ciudadano, así que los que dicen lo contrario están mintiendo. No se dejen manipular", puntualizó Olivera.